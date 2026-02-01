Η Ευρώπη τραβά την πρίζα στον χαλκό - Tι θα φέρει ο νέος κανονισμός για τα ψηφιακά δίκτυα

Σε δημόσια διαβούλευση οδηγείται ο νέος κανονισμός για τα ψηφιακά δίκτυα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ένα φιλόδοξο νομοθετικό κείμενο που ευελπιστεί να αλλάξει εκ βάθρων τον τρόπο με τον οποίο αναπτύσσονται, αδειοδοτούνται και λειτουργούν τα δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών στην Ευρώπη.

Πρόκειται για μια θεσμική τομή, καθώς ο κανονισμός θα αντικαταστήσει την ισχύουσα Οδηγία για τον Ευρωπαϊκό Κώδικα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, μεταφέροντας κρίσιμες αποφάσεις από το εθνικό στο ευρωπαϊκό επίπεδο.

Για την Ελλάδα, όπου η μετάβαση στις οπτικές ίνες βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη και οι επενδύσεις στα δίκτυα παραμένουν άνισα κατανεμημένες γεωγραφικά, οι αλλαγές δεν είναι απλώς θεσμικές, αλλά βαθιά οικονομικές και στρατηγικές.

Από τον χαλκό στις ίνες, το τέλος μιας εποχής

Η πιο καθαρή πολιτική επιλογή του νέου κανονισμού είναι η οριστική εγκατάλειψη των δικτύων χαλκού. Η Κομισιόν θέτει ως στόχο την πλήρη αντικατάστασή τους από δίκτυα οπτικών ινών έως το 2035, με ενδιάμεσο ορόσημο το 2030, οπότε το 95% των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων θα πρέπει να έχει πρόσβαση σε συνδέσεις οπτικών ινών.

Για τους ελληνικούς παρόχους, αυτό σημαίνει ότι η διατήρηση παράλληλων δικτύων χαλκού και οπτικών ινών παύει να είναι βιώσιμη επιλογή. Ο ΟΤΕ, που διατηρεί ακόμη το μεγαλύτερο μέρος του ιστορικού δικτύου χαλκού, καλείται να επιταχύνει τον παροπλισμό του, ενώ οι εναλλακτικοί πάροχοι καλούνται να επενδύσουν επιθετικότερα σε FTTH, ακόμη και σε περιοχές χαμηλότερης εμπορικής απόδοσης.

Το κρίσιμο σημείο είναι ότι ο κανονισμός δεν αφήνει τη μετάβαση μόνο στις δυνάμεις της αγοράς. Προβλέπει εναλλακτικές τεχνολογίες συνδεσιμότητας, όπως fixed wireless ή δορυφορικές λύσεις, για περιοχές όπου η ανάπτυξη οπτικών ινών δεν είναι οικονομικά βιώσιμη. Αυτό ανοίγει χώρο για νέους παίκτες, αλλά ταυτόχρονα ασκεί πίεση στους παραδοσιακούς παρόχους να μην εγκαταλείψουν την περιφέρεια.

Φάσμα χωρίς ημερομηνία λήξης - επενδυτική βεβαιότητα με όρους

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί η πρόβλεψη για απεριόριστη διάρκεια των αδειών χρήσης ραδιοφάσματος. Εδώ η πρόταση της Κομισιόν επιχειρεί να λύσει ένα χρόνιο πρόβλημα της ευρωπαϊκής αγοράς, που δεν είναι άλλο από την αβεβαιότητα που δημιουργούν οι περιοδικές ανανεώσεις αδειών και οι ακριβές δημοπρασίες.

Για τους παρόχους κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα, η αλλαγή αυτή μεταφράζεται σε μεγαλύτερη προβλεψιμότητα. Οι επενδύσεις σε δίκτυα 5G και μελλοντικά 6G απαιτούν κεφάλαια με ορίζοντα δεκαετιών. Η απεριόριστη διάρκεια των αδειών μειώνει το ρίσκο και διευκολύνει τη χρηματοδότηση.

Ωστόσο, η Κομισιόν επιχειρεί να ισορροπήσει ανάμεσα στη βεβαιότητα και την αποφυγή της άχρηστης κατακράτησης φάσματος. Με απλά λόγια, οι άδειες δεν θα μπορούν να «κάθονται στο ράφι». Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές, όπως η ΕΕΤΤ, θα έχουν αυξημένες αρμοδιότητες για να διασφαλίζουν ότι το φάσμα χρησιμοποιείται πραγματικά και αποδοτικά.

Μία άδεια για όλη την Ευρώπη

Η εισαγωγή του λεγόμενου «Single Passport» αποτελεί ίσως τη μεγαλύτερη θεσμική ανατροπή. Οι πάροχοι ηλεκτρονικών επικοινωνιών θα μπορούν να δραστηριοποιούνται σε περισσότερα κράτη μέλη με μία ενιαία άδεια, μειώνοντας δραστικά το διοικητικό κόστος.

Για τις μεγάλες ελληνικές εταιρείες, η δυνατότητα αυτή ανοίγει θεωρητικά τον δρόμο για διασυνοριακή επέκταση, ιδίως στα Βαλκάνια και στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Στην πράξη, όμως, αυξάνει και τον ανταγωνισμό στην εγχώρια αγορά, καθώς ευρωπαϊκοί όμιλοι θα μπορούν ευκολότερα να εισέλθουν στην Ελλάδα.

Το ερώτημα είναι εάν η ελληνική αγορά, με το σχετικά μικρό μέγεθος και τα χαμηλότερα περιθώρια κέρδους, θα αποτελέσει ελκυστικό στόχο ή απλώς πεδίο δοκιμών για νέες υπηρεσίες.

Δορυφόροι και στρατηγική αυτονομία

Ο κανονισμός προβλέπει τη δημιουργία ενιαίας ευρωπαϊκής άδειας για δορυφορικές υπηρεσίες, ένα μέτρο που εντάσσεται στη broader στρατηγική αυτονομίας της ΕΕ στο διάστημα. Η Ελλάδα, με τη γεωγραφική της θέση και το πλήθος απομακρυσμένων περιοχών, μπορεί να επωφεληθεί σημαντικά.

Για τους παρόχους, οι δορυφορικές λύσεις παύουν να είναι συμπληρωματικές και αποκτούν θεσμικό βάρος. Αυτό ενδέχεται να αλλάξει τον χάρτη της καθολικής υπηρεσίας και να επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζονται τα έργα κρατικών ενισχύσεων.

Ο καταναλωτής στο επίκεντρο

Η εναρμόνιση της προστασίας των καταναλωτών σε ευρωπαϊκό επίπεδο σημαίνει απλούστερες συμβάσεις, μεγαλύτερη διαφάνεια και σαφέστερες εγγυήσεις ποιότητας. Για τις εταιρείες, αυτό συνεπάγεται αυξημένες υποχρεώσεις συμμόρφωσης και πιθανώς υψηλότερο λειτουργικό κόστος.

Στην ελληνική αγορά, όπου οι καταγγελίες για ταχύτητες και ποιότητα υπηρεσιών παραμένουν συχνές, το νέο πλαίσιο μπορεί να λειτουργήσει ως καταλύτης βελτίωσης, αλλά και ως πηγή προστίμων για όσους καθυστερήσουν να προσαρμοστούν.

Ανθεκτικότητα και κυβερνοασφάλεια

Η ενίσχυση της ανθεκτικότητας των δικτύων και ο αυξημένος ρόλος του ENISA σηματοδοτούν μια στροφή από την καθαρά εμπορική λογική σε μια λογική κρίσιμων υποδομών. Υποθαλάσσια καλώδια, data centers και δίκτυα κινητής τηλεφωνίας αντιμετωπίζονται πλέον ως στρατηγικά assets.

Για τους ελληνικούς παρόχους, αυτό σημαίνει επενδύσεις σε εφεδρείες, ασφάλεια και σχέδια επιχειρησιακής συνέχειας. Τουτέστιν, κόστος σήμερα αλλά ασφάλεια στο μέλλον.

Το στοίχημα της εφαρμογής

Ο κανονισμός αναμένεται να ψηφιστεί έως το 2026 και να τεθεί σε εφαρμογή από το 2027. Το πραγματικό στοίχημα, όμως, δεν είναι η ψήφιση, αλλά η υλοποίηση. Χώρες με περιορισμένη υποδομή οπτικών ινών, όπως η Ελλάδα, θα βρεθούν στην πρώτη γραμμή των προκλήσεων.

Αν κάτι γίνεται σαφές από το νέο πλαίσιο, είναι ότι η Ευρώπη δεν περιμένει πλέον και όσοι πάροχοι δεν προσαρμοστούν εγκαίρως, κινδυνεύουν να μείνουν πίσω σε μια αγορά που αλλάζει πιο γρήγορα από ποτέ.