Γιατί οι εκλογές είναι η καλύτερη απάντηση

Οι κυβερνήσεις στον πρώτο τους χρόνο δεν κινδυνεύουν να πέσουν, επειδή είναι πρόσφατη η λαϊκή εντολή και υπάρχει μια φυσιολογική «ανοχή» σε λάθη και αστοχίες. Οι κυβερνήσεις έπειτα από επτά χρόνια, όμως, πέφτουν όπως το σάπιο μήλο από το δέντρο. Επειδή ο κόσμος έχει βαρεθεί, επειδή η ίδια η κυβέρνηση δεν έχει να δώσει κάτι περισσότερο, λόγω διαφθοράς και νεποτισμού. Με αυτό το επαναλαμβανόμενο μοτίβο έρχεται αντιμέτωπη η κυβέρνηση και ο Κυριάκος Μητσοτάκης καλείται να το σπάσει. Γι αυτό χρειάζεται άμεσα την ανανέωση της λαϊκής εντολής. Οι εκλογές είναι πλέον το βασικό συστατικό της ομαλότητας.

Το τι ακριβώς συμβαίνει γύρω μας είναι φανερό. Στη δίκη των Τεμπών είχαμε μία ακόμη ευκαιρία να το διαπιστώσουμε. Και στο Ολυμπιακό Στάδιο να γινότανε η Δίκη, το σκηνικό θα ήταν το ίδιο. Η Δικαιοσύνη απαξιώνεται, με προφανή σκοπό να πάμε σε εκλογές με όρους ξυλολίου. Την ίδια ώρα επανέρχεται στο προσκήνιο το θέμα των υποκλοπών, δημιουργώντας συνθήκες ασφυξίας σε ένα ήδη «δύσκολο περιβάλλον». Όσο η επικαιρότητα τροφοδοτείται καθημερινά από τις δύο αυτές πηγές, το κλίμα θα δηλητηριάζεται περαιτέρω, προκαλώντας κίνδυνο κυβερνητικής παραλυσίας και μάλιστα σε μια περίοδο ιδιαίτερα κρίσιμη για τα εθνικά μας θέματα.

Η κυβέρνηση πρέπει να πάει σε εκλογές για να μην αφήσει άλλα περιθώρια να μπαχαλοποιηθεί η πολιτική ζωή του τόπου. Πρέπει να πάει σε εκλογές επειδή αυτό είναι το συμφέρον της χώρας. Εκτός κι αν πιστεύει κανείς ότι μπορούμε να συνεχίσουμε με σκηνές όπως αυτές που εξελίχτηκαν στην αίθουσα της δίκης των Τεμπών: «Κάτσε κάτω μωρή», φώναξε κάποιος συγγενής στην Πρόεδρο του Δικαστηρίου. Την ίδια ώρα άλλοι συγγενείς εξηγούσαν στους δημοσιογράφους γιατί δεν έχουν εμπιστοσύνη στην Δικαιοσύνη, ενώ ένας τρίτος απειλούσε τον μοναδικό κατηγορούμενο που βρισκότανε στην αίθουσα. Πιστεύει κανείς ότι όλο αυτό δεν θα παράξει στο τέλος πολιτικό αποτέλεσμα ή ότι δεν θα αφήσει το αποτύπωμά του στην κοινωνία;

Οι κανόνες υπάρχουν για να βοηθήσουν την εύρυθμη λειτουργία του συστήματος. Οι εκλογές στο τέλος της τετραετίας είναι μια θέση του κ. Μητσοτάκη που προέρχεται από την οπτική που έχει στα πράγματα. Μόνο που σε αυτήν την περίπτωση δεν λειτουργεί, επειδή οι άλλοι παράγοντες στο πολιτικό παιγνίδι, οι πολιτικοί του αντίπαλοι, ουδόλως ενδιαφέρονται για την πολιτική σταθερότητα. Το απέδειξαν και στη συγκέντρωση του Καπνεργοστασίου. Πολιτικά μανιφέστα και υποσχέσεις πήγαν περίπατο μπροστά στον κοινό στόχο να καταστραφεί πολιτικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Η προσφυγή στις κάλπες θα βάλει ένα οριστικό τέλος στις μεθοδεύσεις μιας ολιγαρχίας που στόχο έχει την ολοκληρωτική της επικράτηση στη χώρα, σε πολιτικό και οικονομικό επίπεδο. Ο χρόνος δεν λειτουργεί υπέρ της κυβέρνησης, αφού απέναντί της έχει ένα σύστημα που έχει άπειρους οικονομικούς πόρους και επιμονή σε ένα σχέδιο καταστροφής.

Θανάσης Μαυρίδης

