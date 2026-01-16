Ντουμπάι: Ξεκινάει η εμπορική λειτουργία των αεροταξί μέχρι το τέλος του έτους

Τα ηλεκτρικά αεροταξί που αναπτύχθηκαν από την Joby Aviation πρόκειται να ξεκινήσουν εμπορικές πτήσεις στο Ντουμπάι μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους, δήλωσε την Παρασκευή ο πρόεδρος της Αρχής Οδών και Μεταφορών του Ντουμπάι, Mattar Al Tayer.

Η Joby Aviation πραγματοποίησε την πρώτη δοκιμαστική πτήση του πλήρως ηλεκτρικού αεροταξί της στο εμιράτο τον Ιούνιο του 2025, ένα σημαντικό ορόσημο στις προσπάθειες του Ντουμπάι να το εντάξει στα υπάρχοντα δίκτυα μεταφορών του.

Το Joby Aerial Taxi, ναυαρχίδα του ηλεκτρικού αεροσκάφους κάθετης απογείωσης και προσγείωσης που αναπτύχθηκε από την εταιρεία με έδρα την Καλιφόρνια, μπορεί να πετάξει σε αποστάσεις έως και 160 χιλιομέτρων (100 μίλια) με ταχύτητες που φτάνουν τα 320 χλμ./ώρα (200 μίλια/ώρα).

Με μηδενικές λειτουργικές εκπομπές ρύπων, το αεροταξί της Joby έχει σχεδιαστεί ώστε να είναι φιλικό προς το περιβάλλον και αρκετά αθόρυβο για εμπορική χρήση σε πυκνοκατοικημένες αστικές περιοχές.

Στις αρχές του 2024, η Joby υπέγραψε σύμβαση με την Αρχή Οδών και Μεταφορών του Ντουμπάι, η οποία της απέδωσε τα αποκλειστικά δικαιώματα λειτουργίας εναέριων ταξί στην πόλη για τα επόμενα έξι χρόνια.