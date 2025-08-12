Η Ελλάδα συμμετέχει στην εκτόξευση του νέου ευρωπαϊκού μετεωρολογικού δορυφόρου

Το βράδυ της Τρίτης θα πραγματοποιηθεί η εκτόξευση ενός νέου ευρωπαϊκού μετεωρολογικού δορυφόρου, στον οποίο συμμετέχει και η Ελλάδα, μέσω της ένταξής της στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος αλλά και της συνεργασίας της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας με την ευρωπαϊκή υπηρεσία δορυφόρων, όπως μετέδωσε το ΕΡΤ.

Πρόκειται για έναν δορυφόρο πολικής τροχιάς, που ήδη βρίσκεται στη βάση εκτόξευσης στη Γαλλική Γουιάνα και έχει τοποθετηθεί στον ευρωπαϊκό πύραυλο που θα τον μεταφέρει σε τροχιά.

Οι εικόνες από την εγκατάσταση δείχνουν το εντυπωσιακό μέγεθος του πυραύλου, με τους τεχνικούς να φαίνονται μικροσκοπικοί δίπλα του.

Ο νέος δορυφόρος θα προσφέρει ακριβέστερες καιρικές προγνώσεις και θα συλλέγει πολύτιμα δεδομένα για την ποιότητα της ατμόσφαιρας.

Θα ολοκληρώνει μία πλήρη περιστροφή γύρω από τη Γη κάθε 100 λεπτά, ακολουθώντας πορεία πάνω από τους πόλους, σε ύψος περίπου 800 χιλιομέτρων – 40 φορές πιο κοντά σε σχέση με τους γεωστατικούς δορυφόρους στα 36.000 χιλιόμετρα.

Η αποστολή αυτή αναμένεται να βελτιώσει σημαντικά την παρακολούθηση των καιρικών φαινομένων.