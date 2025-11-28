Η ΕΕ συμφωνεί σε νέους κανονισμούς για την προστασία από διαδικτυακές απάτες

Τα κράτη μέλη της ΕΕ και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμφώνησαν σε νέους κανονισμούς που θα υποχρεώνουν τις τράπεζες και άλλους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών να προστατεύουν καλύτερα τους πελάτες τους από διαδικτυακές απάτες, κρυφές χρεώσεις και διαρροές δεδομένων, ανακοίνωσε το Κοινοβούλιο την Πέμπτη.

Σύμφωνα με το Reuters, το νέο πλαίσιο κανόνων θα καθιστά τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών υπεύθυνους για την κάλυψη των ζημιών των πελατών, εάν αποτύχουν να εφαρμόσουν κατάλληλους μηχανισμούς πρόληψης απάτης, και θα τους υποχρεώνει να «παγώνουν» ύποπτες συναλλαγές.

Οι κανόνες δίνουν επίσης στις διαδικτυακές πλατφόρμες την ευθύνη να αφαιρούν δόλιες διαφημίσεις, καθώς οι πλατφόρμες που δεν το κάνουν θα ευθύνονται για τα κόστη που έχουν οι τράπεζες για την αποζημίωση των πελατών τους από σχετική απάτη.

Η νομοθεσία θα παρέχει μεγαλύτερη διαφάνεια σχετικά με τις χρεώσεις πληρωμών, θα εξασφαλίζει καλύτερη πρόσβαση σε μετρητά σε αγροτικές περιοχές και θα διευκολύνει τους παρόχους πληρωμών να λαμβάνουν πληροφορίες από τις τράπεζες.

Επιπλέον, θα υποχρεώνει τις τράπεζες να παρέχουν πρόσβαση σε ανθρώπινη εξυπηρέτηση πελατών και να μην περιορίζεται αυτή αποκλειστικά σε chatbots.

Το Κοινοβούλιο και τα κράτη μέλη θα πρέπει να υιοθετήσουν επισήμως τους κανόνες πριν τεθούν σε ισχύ.