Η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται σε συζητήσεις με τους πρώτους βασικούς επενδυτές για ένα ταμείο που θα υποστηρίξει εταιρείες στην ήπειρο που ασχολούνται με την κβαντική πληροφορική, την Τεχνητή Νοημοσύνη και άλλες στρατηγικές τεχνολογίες.

Όπως μετέδωσε το Bloomberg, το κρατικό επενδυτικό ταμείο της Δανίας EIFO, η ισπανική Criteria Caixa και το Ίδρυμα Novo Nordisk βρίσκονται σε συζητήσεις για να επενδύσουν στο Scaleup Europe Fund, σύμφωνα με άτομα που είναι εξοικειωμένα με το θέμα.

Το ταμείο έχει αρχικό στόχο τα 5 δισεκατομμύρια ευρώ και έχει λάβει δεσμεύσεις για 3 δισεκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές. Επιπλέον 1 δισεκατομμύριο ευρώ έχει διατεθεί από τον επιταχυντή της ΕΕ, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το εκτελεστικό όργανο της ΕΕ, ελπίζει τελικά να συγκεντρώσει 25 δισεκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με εκπρόσωπό της.

Η Επιτροπή θα πραγματοποιήσει συνάντηση την Τρίτη με πιθανούς υποστηρικτές, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Ο δανειστικός βραχίονας της ΕΕ, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, θα παραστεί στη συνάντηση της Τρίτης και εξακολουθεί να αξιολογεί το ενδεχόμενο συμμετοχής της, σύμφωνα με εκπρόσωπο της τράπεζας.

Το δημόσιο-ιδιωτικό ταμείο θα επικεντρωθεί σε επενδυτικούς γύρους άνω των 100 εκατομμυρίων ευρώ.

Η Ευρώπη προσπαθεί να αποτρέψει μερικές από τις πιο υποσχόμενες εταιρείες τεχνολογίας από το να πουληθούν σε αγοραστές του εξωτερικού ή να μεταφερθούν στις ΗΠΑ. Η Advanced Micro Devices συμφώνησε να αγοράσει το φινλανδικό εργαστήριο τεχνητής νοημοσύνης Silo AI για 665 εκατομμύρια δολάρια πέρυσι, ενώ η Apple εξαγόρασε τη γαλλική εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης Datakalab το 2023.

Η Ένωση επιθυμεί επίσης να ενισχύσει την αυτονομία της στην εμπορική και βιομηχανική πολιτική ως προπύργιο ενάντια στις συνεχιζόμενες εμπορικές εντάσεις μεταξύ των ΗΠΑ και της Κίνας

Σύμφωνα με το έγγραφο, οι δικαιούχοι του ταμείου θα υποχρεούνται να διατηρήσουν την έδρα και τις βασικές δραστηριότητές τους στην Ευρώπη, ενώ το ταμείο θα επικεντρωθεί σε «στρατηγικές και διευκολυντικές τεχνολογίες», όπως η ρομποτική, τα προηγμένα υλικά, η καθαρή ενέργεια, η ρομποτική και η βιοτεχνολογία. Η Επιτροπή σχεδιάζει να διορίσει έναν εξωτερικό διαχειριστή του ταμείου έως τον Ιανουάριο του 2026.