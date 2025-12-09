ΕΕ: Έρευνα κατά της Google για πιθανές παραβιάσεις κανόνων ανταγωνισμού στην εκπαίδευση AI

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή άνοιξε έρευνα προκειμένου να εξετάσει αν η Google παραβιάζει τους κανόνες ανταγωνισμού της ΕΕ μέσω της χρήσης διαδικτυακού περιεχομένου από εκδότες ιστοσελίδων και από το YouTube για σκοπούς Τεχνητής Νοημοσύνης, όπως ανακοίνωσε την Τρίτη.

«Η έρευνα θα εξετάσει ιδίως αν η Google νοθεύει τον ανταγωνισμό επιβάλλοντας άδικους όρους και προϋποθέσεις σε εκδότες και δημιουργούς περιεχομένου ή παρέχοντας στον εαυτό της προνομιακή πρόσβαση σε τέτοιο περιεχόμενο, θέτοντας έτσι σε μειονεκτική θέση τους προγραμματιστές ανταγωνιστικών μοντέλων Τεχνητής Νοημοσύνης», αναφέρει η Επιτροπή.

Η Επιτροπή σημείωσε ότι ανησυχεί πως η Google ενδέχεται να έχει χρησιμοποιήσει περιεχόμενο από διαδικτυακούς εκδότες για τη δημιουργία υπηρεσιών Τεχνητής Νοημοσύνης στα αποτελέσματα αναζήτησής της χωρίς την κατάλληλη αποζημίωση των εκδοτών και χωρίς να τους προσφέρει τη δυνατότητα να αρνηθούν τη χρήση του περιεχομένου τους.

Η Επιτροπή πρόσθεσε ότι ανησυχεί επίσης για το ενδεχόμενο η Google να έχει χρησιμοποιήσει περιεχόμενο που ανεβαίνει στο YouTube για να εκπαιδεύσει τα δικά της γενετικά μοντέλα Τεχνητής Νοημοσύνης, χωρίς να παρέχει αποζημίωση στους δημιουργούς ούτε τη δυνατότητα άρνησης χρήσης του υλικού τους.