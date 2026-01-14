Τεχνητή Νοημοσύνη

Η διαμάχη για την πρωτοκαθεδρία στον κλάδο της Τεχνητής Νοημοσύνης επεκτείνεται στο Διάστημα, μετέδωσε την Τετάρτη το πρακτορείο ειδήσεων Nikkei, κάνοντας λόγο για δορυφορικά συστήματα που αξιοποιούν την ηλιακή ενέργεια για την τροφοδοσία κέντρων δεδομένων (data centers.)

Το δημοσίευμα αναφέρει πως οι υποστηρικτές της εν λόγω τάσης αναφέρουν πως τα διαστημικά data centers συμβάλουν στην κάλυψη της ραγδαία αυξανόμενης ζήτησης της AI και να εξασφαλίσουν στρατηγικό πλεονέκτημα στην χαμηλή τροχιά της Γης, ζωτικής σημασίας για την οικονομική και στρατιωτική υπεροχή.

Η Κίνα έχει ένα μικρό προβάδισμα στον τομέα αυτό. Η κινεζική νεοφυής επιχείρηση ADA Space και το Zhejiang Lab, που υποστηρίζεται από τον Όμιλο Alibaba και άλλους, εκτόξευσαν τον Μάιο 12 δορυφόρους εξοπλισμένους με υπολογιστικές συσκευές.

Οι δορυφόροι συνδέονται με ένα οπτικό δίκτυο επικοινωνίας με λέιζερ, που τους επιτρέπει να εκτελούν υπολογισμούς Τεχνητής Νοημοσύνης στο διάστημα. Η συνδυασμένη υπολογιστική τους ισχύς των 5 τετράκις εκατομμυρίων πράξεων ανά δευτερόλεπτο ισοδυναμεί με έναν supercomputer.

Οι 12 δορυφόροι αποτελούν την πρώτη φάση του έργου Three-Body Computing Constellation, το οποίο έχει ως τελικό στόχο τη λειτουργία 2.800 δορυφόρων με υπολογιστική ισχύ 1 τρισ. πράξεων ανά δευτερόλεπτο. Το έργο εστιάζει στην επεξεργασία δεδομένων παρατήρησης της Γης σε πραγματικό χρόνο, με εφαρμογές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στους τομείς της πρόγνωσης καιρού, της διαχείρισης καταστροφών και της άμυνας.

Οι αμερικανικές εταιρείες έχουν τα δικά τους σχέδια. Το Project Suncatcher της Google, που ανακοινώθηκε τον Νοέμβριο, φέρνει τον τεχνολογικό γίγαντα να συνεργάζεται με την αμερικανική εταιρεία δορυφόρων Planet Labs για την εκτόξευση δύο δορυφόρων εξοπλισμένων με υπολογιστικές συσκευές βασισμένες στα τσιπ AI Tensor Processing Unit της Google έως τις αρχές του 2027.

Οι δορυφόροι της Google θα λειτουργούν σε τροχιά που θα συγχρονίζεται με τον Ήλιο, εξασφαλίζοντας συνεχή έκθεση στο ηλιακό φως. Το σχέδιο είναι να δημιουργηθεί ένας σμήνος αλληλοσυνδεόμενων δορυφόρων με μακροπρόθεσμο στόχο την καθιέρωση μιας τεχνολογίας που μπορεί να αντικαταστήσει τα κέντρα δεδομένων -κλίμακας τεραβάτ-, τα οποία απαιτούν ισχύ ισοδύναμη με πάνω από 1.000 πυρηνικούς αντιδραστήρες.

Επίσης τον Νοέμβριο, η αμερικανική startup Starcloud εκτόξευσε τον δορυφόρο Starcloud-1, εξοπλισμένο με το τσιπ Τεχνητής Νοημοσύνης H100 της Nvidia. Η εταιρεία έχει επιδείξει υπολογιστική AI υψηλής απόδοσης με βάση μονάδες επεξεργασίας γραφικών στο διάστημα, συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης μεγάλων γλωσσικών μοντέλων, συνομιλιών chatbot και ανάλυσης δορυφορικών εικόνων σε πραγματικό χρόνο.