Η DeepL λανσάρει «πράκτορα» Τεχνητής Νοημοσύνης, ανταγωνιζόμενο του OpenAI

Η γερμανική νεοσύστατη εταιρεία DeepL δήλωσε την Τετάρτη ότι επεκτείνεται πέρα από την Τεχνητή Νοημοσύνη, εισάγοντας γενικούς «πράκτορες» Τεχνητής Νοημοσύνης με έμφαση στις επιχειρήσεις.

Ο όρος «πράκτορας» αναφέρεται σε εργαλείο Τεχνητής Νοημοσύνης που μπορεί να εκτελεί εργασίες στο παρασκήνιο, ανταποκρινόμενο σε εντολές των χρηστών.

Το DeepL Agent έχει σχεδιαστεί για να ολοκληρώνει «επαναλαμβανόμενες, χρονοβόρες εργασίες σε ένα ευρύ φάσμα λειτουργιών», σύμφωνα με την εταιρεία, και μπορεί να ανταποκριθεί σε εντολές φυσικής γλώσσας. Χρησιμοποιείται σε διάφορες ομάδες, από το ανθρώπινο δυναμικό έως το μάρκετινγκ, πρόσθεσε η εταιρεία.

Οι όροι «πράκτορες» ή «πρακτορική Τεχνητή Νοημοσύνη» έχουν γίνει λέξεις-κλειδιά στον τεχνολογικό κλάδο, υπογραμμίζοντας τον τρόπο με τον οποίο οι εταιρείες αξιοποιούν ψηφιακούς βοηθούς για την αυτοματοποίηση καθημερινών εργασιών.

Παραδείγματα αποτελούν το Co-Pilot της Microsoft και η Claude της Anthropic, που επικεντρώνονται στον εταιρικό πελάτη.

Η κίνηση αυτή σηματοδοτεί επέκταση πέρα από τον αρχικό τομέα δραστηριοποίησης της DeepL, η οποία αποτιμάται στα 2 δισεκατομμύρια δολάρια από την ίδρυσή της το 2017. Η εταιρεία τίθεται αντιμέτωπη με σημαντικούς παίκτες της Τεχνητής Νοημοσύνης, όπως η Anthropic, η OpenAI και η Microsoft, που στοχεύουν σε εταιρικούς πελάτες.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της DeepL, Jarek Kutylowski, δήλωσε στο CNBC ότι ο DeepL Agent αποτελεί φυσική επέκταση του μεταφραστικού προϊόντος της εταιρείας.

«Όλες οι κουραστικές εργασίες στο γραφείο, όταν πρέπει να εναλλάσσετε δεδομένα μεταξύ διαφορετικών συστημάτων, μπορούν να επιλυθούν καλύτερα με την Τεχνητή Νοημοσύνη και τους αυτόνομους πράκτορες, και ιδιαίτερα με τον DeepL Agent», πρόσθεσε.

Το μεταφραστικό προϊόν της DeepL βασίζεται σε αυτοαναπτυγμένα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα. Ο Kutylowski ανέφερε ότι ο DeepL Agent χρησιμοποιεί τόσο τα δικά του μοντέλα όσο και εξωτερικά μοντέλα από άλλους παρόχους.

Παρά τον μεγάλο αριθμό εταιρειών που διαφημίζουν πράκτορες Τεχνητή Νοημοσύνη, η αγορά παραμένει σε πρώιμο στάδιο, με το επενδυτικό ενδιαφέρον να παραμένει υψηλό. Η Anthropic, με την υποστήριξη της Amazon, ανακοίνωσε πρόσφατα χρηματοδότηση που αποτίμησε την εταιρεία στα 183 δισεκατομμύρια δολάρια.

