Η Cashew Research διεκδικεί με Τεχνητή Νοημοσύνη την αγορά έρευνας αξίας 90 δισ. δολαρίων

Η Cashew Research στοχεύει να ανατρέψει την παραδοσιακή βιομηχανία έρευνας αγοράς, αξίας 90 δισεκατομμυρίων δολαρίων, χρησιμοποιώντας Τεχνητή Νοημοσύνη για ταχύτερη, φθηνότερη και πιο εξατομικευμένη παραγωγή δεδομένων.

Η εταιρεία, με έδρα το Κάλγκαρι της Αλμπέρτα, δημιουργεί σχέδια ερευνών και ερωτηματολόγια για μάρκες, συλλέγοντας απαντήσεις από πραγματικούς ανθρώπους και χρησιμοποιώντας AI για να συνοψίσει και να αναλύσει τα αποτελέσματα. Αυτή η προσέγγιση επιτρέπει στις εταιρείες να αποκτούν «φρέσκα» δεδομένα που αντικατοπτρίζουν πραγματικούς καταναλωτές, χωρίς να χρειάζεται η ακριβή και χρονοβόρα διαδικασία των παραδοσιακών εταιρειών έρευνας αγοράς.

Η Cashew ιδρύθηκε το 2023 από τον Addy Graves και τη Rose Wong, με αρχικό στόχο τα συσκευασμένα καταναλωτικά προϊόντα, ιδιαίτερα τρόφιμα και ποτά. Η εταιρεία αξιοποίησε την τεχνολογία AI για να αυτοματοποιήσει τις βέλτιστες πρακτικές των ερευνητών, συμπεριλαμβανομένης της συλλογής δεδομένων, της επιστημονικά τεκμηριωμένης ανάλυσης και της μορφοποίησης αναφορών.

Αυτό μειώνει σημαντικά το κόστος, καθιστώντας την έρευνα προσβάσιμη και σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες παραδοσιακά δεν θα μπορούσαν να επενδύσουν σε ολοκληρωμένες έρευνες αγοράς.

Η Cashew συνδυάζει την AI με την ανθρώπινη συμμετοχή, διασφαλίζοντας ότι κάθε έργο παρέχει νέα, αυθεντικά δεδομένα. Αυτή η προσέγγιση διαφοροποιεί την εταιρεία από άλλα εργαλεία μάρκετινγκ AI, τα οποία βασίζονται αποκλειστικά σε ανακυκλωμένα δεδομένα. Το αποτέλεσμα είναι μια υβριδική μέθοδος, που συνδυάζει την ταχύτητα και την κλίμακα της Τεχνητής Νοημοσύνης με την ακρίβεια και την αξιοπιστία των δεδομένων πραγματικού κόσμου.

Η Cashew έχει συγκεντρώσει 1,5 εκατομμύριο καναδικά δολάρια σε αρχική χρηματοδότηση και σκοπεύει να ανοίξει γύρο αρχικής χρηματοδότησης στις αρχές του 2026, με στόχο έως 5 εκατομμύρια δολάρια για περαιτέρω ανάπτυξη τεχνολογίας και επέκταση της παρουσίας στις ΗΠΑ και της B2B αγοράς. Η εταιρεία αξιοποιεί επίσης τα δεδομένα που συλλέγει για να δημιουργήσει μια ιδιόκτητη βάση δεδομένων, η οποία θα ενισχύσει την ακρίβεια και την αξία μελλοντικών ερευνών.

Σύμφωνα με τον Graves, η Cashew δημιουργεί μια νέα κατηγορία υπηρεσιών έρευνας αγοράς, παρέχοντας στους επαγγελματίες του μάρκετινγκ πρόσβαση σε απαντήσεις σε ερωτήματα που προηγουμένως ήταν δύσκολο ή ακριβό να απαντηθούν, συνδυάζοντας τεχνολογία, ταχύτητα και ανθρώπινη τεχνογνωσία σε ένα ολοκληρωμένο εργαλείο.