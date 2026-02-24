Η Canva αποκτά Cavalry και Mango AI για επαγγελματική επεξεργασία και διαφήμιση

Η Canva ανακοίνωσε τη διπλή εξαγορά των νεοσύστατων εταιρειών Cavalry, που δραστηριοποιείται στο animation, και Mango AI, με αντικείμενο τη βελτιστοποίηση της απόδοσης διαφημίσεων.

Η Cavalry, με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο, αναπτύσσει εργαλεία για δισδιάστατη κίνηση (motion graphics) που αξιοποιούνται σε τομείς όπως η διαφήμιση, το μάρκετινγκ, τα βιντεοπαιχνίδια και η δημιουργική βιομηχανία. Η Canva ανέφερε ότι τα εργαλεία της Cavalry θα ενισχύσουν τις δυνατότητες της επαγγελματικής σουίτας Affinity για επεξεργασία φωτογραφιών, διανυσμάτων και σελιδοποίησης, την οποία απέκτησε το 2024.

Πέρυσι, η Canva ανανέωσε τον σχεδιασμό του Affinity και το διέθεσε δωρεάν σε όλους τους χρήστες, σημειώνοντας περισσότερες από πέντε εκατομμύρια λήψεις. Με την εξαγορά της Cavalry, η εταιρεία επιδιώκει να προσθέσει δυνατότητες επεξεργασίας κίνησης στη δημιουργική της σουίτα, καλύπτοντας ένα μέχρι πρότινος κενό στο επαγγελματικό της οικοσύστημα.

Σε σχετική ανάρτηση ιστολογίου, η εταιρεία ανέφερε ότι η ενσωμάτωση της Cavalry στο Affinity δημιουργεί μια ολοκληρωμένη επαγγελματική σουίτα που περιλαμβάνει φωτογραφία, διανύσματα, σελιδοποίηση και πλέον επεξεργασία κίνησης, συγκροτώντας τη βάση ενός πλήρους «Creative OS» για επαγγελματική χρήση.

Παράλληλα, η Canva προχώρησε στην εξαγορά της stealth startup Mango AI, η οποία ανέπτυσσε συστήματα ενισχυτικής μάθησης για τη βελτίωση της απόδοσης βίντεο διαφημίσεων. Σύμφωνα με την εταιρεία, το πρώτο προϊόν της Mango AI βοήθησε πελάτες να δημιουργούν και να λανσάρουν διαφημίσεις, παρακολουθώντας την απόδοση ώστε να βελτιστοποιούν επόμενες καμπάνιες.

Η Canva ανακοίνωσε ότι ο Govind αναλαμβάνει τον ρόλο του πρώτου «Επικεφαλής Αλγορίθμων» της εταιρείας, ενώ ο Misra θα συμβάλει στην ενίσχυση των προϊόντων μάρκετινγκ της πλατφόρμας.

Σε πρόσφατη τοποθέτησή του στο Web Summit Qatar, ο συνιδρυτής και COO της Canva, Cliff Obrecht, δήλωσε στο TechCrunch ότι το Canva Grow παρουσιάζει ισχυρή πορεία, κυρίως στη δημιουργία στατικού περιεχομένου και στη δημοσίευσή του στις πλατφόρμες της Meta. Πρόσθεσε ότι η εταιρεία ετοιμάζει νέες λειτουργίες για τη δημιουργία βίντεο και τη διανομή περιεχομένου σε πολλαπλές πλατφόρμες.

Με τις νέες εξαγορές, η Canva επιδιώκει να ενισχύσει τη θέση της ως ολοκληρωμένη λύση μάρκετινγκ, επεκτείνοντας τις δυνατότητές της στη δημιουργία βίντεο και σε πιο εξελιγμένα εργαλεία μέτρησης απόδοσης. Η εταιρεία έκλεισε το 2025 με ετήσια έσοδα 4 δισ. δολαρίων, περισσότερους από 265 εκατ. χρήστες παγκοσμίως και 31 εκατ. συνδρομητές επί πληρωμή.

