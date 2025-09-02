Για τον αυξανόμενο ανταγωνισμό που αντιμετωπίζει στην αγορά αυτοκινήτων της Κίνας η BYD έκανε λόγο την Τρίτη το Bloomberg.

Το δημοσίευμα ανέφερε ότι οι συνολικές πωλήσεις της BYD αυξήθηκαν μόλις 0,1% τον Αύγουστο σε σχέση με τον προηγούμενο χρόνο, δείχνοντας τις προσπάθειές της να παραμείνει ανταγωνιστική. Ο μεγαλύτερος ανταγωνιστής της, η Geely σημείωσε αύξηση 38% τον ίδιο μήνα, ενώ οι Zhejiang Leapmotor και Nio ανέφεραν ρεκόρ παραδόσεων.

Οι αποστολές της Xpeng από την αρχή του έτους είναι ήδη τριπλάσιες από τις πωλήσεις της την ίδια περίοδο πέρυσι.

Τα στοιχεία φανερώνουν τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η BYD στην κορυφή και υποδηλώνει αβέβαιες προοπτικές για το υπόλοιπο του έτους. Η άνοδος της BYD υποστηρίχθηκε από επιθετικές εκπτώσεις που κέρδισαν τους καταναλωτές, αλλά προκάλεσαν την οργή των αξιωματούχων στο Πεκίνο, οι οποίοι τις θεωρούν απειλή για τη μακροπρόθεσμη υγεία του κλάδου

Αυτό σημαίνει ότι η BYD εισέρχεται στην περίοδο αιχμής των πωλήσεων τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο χωρίς να βασίζεται σε εκπτώσεις και προσπαθώντας να «αποκρούσει» τους ανταγωνιστές που προσφέρουν κομψά, τεχνολογικά προηγμένα μοντέλα σε παρόμοιες τιμές.

Εξαιρουμένων των παραδόσεων στο εξωτερικό και των εμπορικών παραδόσεων, οι εγχώριες πωλήσεις της BYD μειώθηκαν κατά σχεδόν 15% τον περασμένο μήνα.

Ωστόσο, η εταιρεία παραμένει μακράν η πιο δημοφιλής μάρκα ηλεκτρικών αυτοκινήτων στην Κίνα. Αν και το μερίδιο αγοράς της μειώθηκε κατά 0,2 ποσοστιαίες μονάδες τον Ιούλιο, διατηρεί μερίδιο 14,4%. Και οι παραδόσεις από την αρχή του έτους είναι 10 φορές υψηλότερες από αυτές των Xpeng και Li Auto.

Ωστόσο, αυτές οι μικρότερες μάρκες δίνουν σκληρή μάχη για να κερδίσουν τους καταναλωτές. Η Leapmotor, που υποστηρίζεται από την Stellantis έχει κατακτήσει μερίδιο 1,7% της κινεζικής αγοράς. Έχει παραδώσει σχεδόν 329.000 οχήματα φέτος, αν και χρειάζεται ένα ισχυρό φινάλε για να επιτύχει τον ετήσιο στόχο των 580.000 έως 650.000 μονάδων.

Η Xpeng κερδίζει πελάτες με αυτοκίνητα εξοπλισμένα με τεχνολογία αιχμής, τα οποία έχουν ανταγωνιστικές τιμές σε σχέση με τα μοντέλα μαζικής παραγωγής των BYD και Geely. Τον περασμένο μήνα παρέδωσε 37.709 οχήματα, αριθμό ρεκόρ.

Ομοίως, η νεοεισερχόμενη Xiaomi, γνωστή κυρίως για την κατασκευή smartphone, παρέδωσε περισσότερα από 30.000 ηλεκτρικά αυτοκίνητα τον Αύγουστο. Έχει πουλήσει περίπου 210.000 μονάδες φέτος.