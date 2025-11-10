Η διαστημική εταιρεία του Τζεφ Μπέζος, Blue Origin, ακύρωσε τη δεύτερη εκτόξευση του γιγαντιαίου πυραύλου New Glenn που είχε προγραμματιστεί για το απόγευμα της Κυριακής, λόγω των καιρικών συνθηκών, ορισμένων μικρών προβλημάτων με τον εξοπλισμό της εξέδρας εκτόξευσης και τουλάχιστον ενός κρουαζιερόπλοιου που πλησίασε υπερβολικά κοντά στη ζώνη πτήσης.

Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι θα κάνει μια δεύτερη προσπάθεια την Τετάρτη, όπως αναφέρει το TechCrunch. Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας (FAA) είχε ανακοινώσει περιορισμούς στις διαστημικές εκτοξεύσεις πρόσφατα λόγω της παύσης λειτουργίας της κυβέρνησης των ΗΠΑ, ενώ η Blue Origin δήλωσε σε ανάρτησή της στο X την Κυριακή ότι συνεργάστηκε με την FAA ώστε να μπορέσει να πραγματοποιήσει τη δεύτερη προσπάθεια.

Η αποστολή αυτή είναι σημαντική για την Blue Origin για πολλούς λόγους.

Πρώτον, η εταιρεία προσπαθεί ακόμη να αποδείξει την πλήρη επαναχρησιμοποίηση του πυραύλου. Ο New Glenn πέτυχε να φτάσει σε τροχιά κατά την πρώτη εκτόξευσή του τον Ιανουάριο, αλλά ο ενισχυτής εξερράγη πριν την προσγείωση.

Πρόκειται επίσης για την πρώτη εμπορική αποστολή του New Glenn. Ο πύραυλος θα μεταφέρει το διαστημόπλοιο ESCAPADE της NASA στο διάστημα, το οποίο θα ξεκινήσει αποστολή προς τον Άρη. Ο New Glenn μεταφέρει επίσης έναν τεχνολογικό δορυφόρο επίδειξης για τη Viasat, που αποτελεί μέρος άλλου προγράμματος της NASA. Η απόδειξη ότι ο New Glenn μπορεί να μεταφέρει ωφέλιμα φορτία στο διάστημα με ασφάλεια και οικονομικά, χάρη στην επαναχρησιμοποίησή του, είναι κρίσιμη αν η Blue Origin θέλει να ανταγωνιστεί τη SpaceX του Ίλον Μασκ.

Η Blue Origin είχε αρχικά προγραμματίσει να επιχειρήσει τη δεύτερη εκτόξευση νωρίτερα μέσα στη χρονιά, αλλά την ανέβαλε αρκετές φορές. Το παράθυρο εκτόξευσης της Κυριακής στο Cape Canaveral, Φλόριντα άνοιξε αρχικά στις 2:45 μ.μ. (ώρα Ανατολικών ΗΠΑ) και η εταιρεία είχε περίπου 90 λεπτά διαθέσιμα. Οι ανησυχίες για τον καιρό και τα προβλήματα με τον εξοπλισμό καθυστέρησαν την εκτόξευση.

Ακόμη, λίγα λεπτά πριν από την τελική απόπειρα, ένα κρουαζιερόπλοιο μπήκε στην πορεία πτήσης, σύμφωνα με τη μετάδοση. Αν και αναμενόταν να απομακρυνθεί πριν από το κλείσιμο του παραθύρου στις 4:15 μ.μ., οι καιρικές συνθήκες παρέμειναν ανησυχητικές, γεγονός που οδήγησε την εταιρεία στην ακύρωση της εκτόξευσης.