Η Apple στρέφεται στο Gemini της Google για την αναβάθμιση της Siri

Η Apple ενώνει τις δυνάμεις της με την Google για την υποστήριξη των λειτουργιών Τεχνητής Νοημοσύνης της, σε υπηρεσίες όπως η Siri, αργότερα μέσα στο έτος.

Σύμφωνα με δήλωση που περιήλθε στην κατοχή του CNBC και του Τζιμ Κράμερ, η πολυετής συνεργασία θα βασιστεί στα μοντέλα Gemini της Google, καθώς και στις υποδομές cloud της εταιρείας, προκειμένου να υποστηριχθούν τα μελλοντικά βασικά μοντέλα Τεχνητής Νοημοσύνης της Apple (Apple Foundation Models).

«Μετά από προσεκτική αξιολόγηση, καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι η τεχνολογία της Google προσφέρει την πιο ισχυρή βάση για τα Apple Foundation Models και είμαστε ενθουσιασμένοι για τις καινοτόμες νέες εμπειρίες που θα προσφέρει στους χρήστες μας», ανέφερε η Apple στην ανακοίνωσή της.

Τον Αύγουστο, το Bloomberg είχε μεταδώσει ότι η Apple βρισκόταν σε αρχικές συνομιλίες με την Google για τη χρήση ενός προσαρμοσμένου μοντέλου Gemini, το οποίο θα υποστήριζε μια νέα εκδοχή της Siri.

Την περασμένη εβδομάδα, η χρηματιστηριακή αξία της Google ξεπέρασε εκείνη της Apple για πρώτη φορά από το 2019.