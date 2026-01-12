Alphabet: Στα $4 τρισ. η αξία της - Ξεπέρασε την Apple

Η Alphabet έφτασε σε αποτίμηση 4 τρισ. δολαρίων τη Δευτέρα, καθώς η εστίαση της μητρικής εταιρείας της Google στην Τεχνητή Νοημοσύνη αποσόβησε τις αμφιβολίες σχετικά με τη στρατηγική της και την επανέφερε στο προσκήνιο της επικίνδυνης κούρσας.

Ο τεχνολογικός «κολοσσός» της Google την Τετάρτη ξεπέρασε την Apple στην κεφαλαιοποίηση αγοράς, για πρώτη φορά από το 2019, καθιστώντας την τη δεύτερη πιο πολύτιμη εταιρεία στον κόσμο.

Τα ορόσημα αυτά σηματοδοτούν μία αξιοσημείωτη αλλαγή στη διάθεση των επενδυτών για την Alphabet, με τις μετοχές της να έχουν αυξηθεί περίπου 65% το 2025, ξεπερνώντας τους συναδέλφους της στην ελίτ ομάδα μετοχών της Wall Street, γνωστή ως «Magnificent Seven».

Οι μετοχές έχουν κερδίσει ακόμη 6% μέχρι στιγμής φέτος και το τελευταίο διάστημα ήταν αυξημένες κατά 1,1%.

Η στροφή αυτή τροφοδοτήθηκε από την εταιρεία που κατεύνασε τις ανησυχίες ότι άφησε να χαθεί ένα πρώιμο πλεονέκτημα στην Τεχνητή Νοημοσύνη μετατρέποντας μία κάποτε παραμελημένη μονάδα cloud σε ένα βασικό μοχλό ανάπτυξης και ακολουθώντας μία σπάνια τεχνολογική επένδυση από την Berkshire Hathaway του Γουόρεν Μπάφετ.

Το νέο μοντέλο Gemini 3 της έχει επίσης λάβει θετικές κριτικές, αυξάνοντας την πίεση στην OpenAI μετά από την απογοήτευση ορισμένων χρηστών από το GPT-5.

Σύμφωνα με αναφορά του Reuters, η Samsung Electronics σκοπεύει να διπλασιάσει φέτος τον αριθμό των κινητών συσκευών της με χαρακτηριστικά AI που τροφοδοτούνται από το Gemini της Google.

Τα έσοδα του Google Cloud εκτοξεύτηκαν 34% στο τρίτο τρίμηνο, με έναν σωρευμένο όγκο μη αναγνωρισμένων συμβάσεων πωλήσεων να φτάνει τα 155 δισ. δολάρια.

Η ενοικίαση των αυτοαναπτυγμένων τσιπ AI της Google, που προορίζονταν για εσωτερική χρήση, σε εξωτερικούς πελάτες επίσης έχει καταστήσει τον ρυθμό ανάπτυξης της μονάδας εκρηκτικό.

Δείχνοντας την ανερχόμενη ζήτηση, το The Information ανέφερε ότι η Meta Platforms META.O βρίσκεται σε συνομιλίες για να επενδύσει δισεκατομμύρια δολάρια σε τσιπ της Alphabet για χρήση στα κέντρα δεδομένων της από το 2027.

Εν τω μεταξύ, η κυρίαρχη πηγή εσόδων της εταιρείας - η διαφημιστική επιχείρηση - έχει κρατηθεί σταθερή εν μέσω οικονομικής αβεβαιότητας και έντονος ανταγωνισμού.

Η Alphabet είναι η τέταρτη εταιρεία που φτάνει το ορόσημο των 4 τρισεκατομμυρίων δολαρίων μετά τις Nvidia, Microsoft και Apple.

Οι μετοχές έχουν επίσης επωφεληθεί μετά από απόφαση Αμερικανού δικαστή τον Σεπτέμβριο, ο οποίος αποφάσισε κατά της διάσπασης της εταιρείας και της διατήρησης του ελέγχου της στον Chrome και το λειτουργικό σύστημα Android.