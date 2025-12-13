Νέες παρεμβάσεις στον αμφιλεγόμενο σχεδιασμό Liquid Glass φέρνει η Apple με την κυκλοφορία του iOS 26.2, επιχειρώντας να απαντήσει στις αντιδράσεις χρηστών για προβλήματα αναγνωσιμότητας.

Με πρόσθετα εργαλεία εξατομίκευσης και μια σειρά νέων λειτουργιών, η εταιρεία δείχνει να επανεξετάζει πτυχές των πρόσφατων αλλαγών στον σχεδιασμό της, την ώρα που ενισχύει παράλληλα την ασφάλεια και τη λειτουργικότητα των συσκευών της.



Όπως αναφέρει το TechCrunch, με τη νέα ενημέρωση, οι χρήστες μπορούν πλέον να ελέγχουν το επίπεδο διαφάνειας του ρολογιού στην οθόνη κλειδώματος.

Το Liquid Glass, που παρουσιάστηκε με το iOS 26, αποτελεί τη νέα σχεδιαστική «γλώσσα» των συσκευών Apple και καθιστά διάφορα στοιχεία της διεπαφής — όπως κουμπιά, ρυθμιστικά και ειδοποιήσεις — ημιδιαφανή. Τα στοιχεία αυτά διαθλούν επίσης το φως, αποκτώντας οπτικά χαρακτηριστικά που παραπέμπουν σε γυαλί.

Στόχος του νέου σχεδιασμού ήταν ο εκσυγχρονισμός των λειτουργικών συστημάτων της Apple και ενδεχομένως η προετοιμασία για ένα μέλλον όπου το λειτουργικό σύστημα θα μεταφερθεί σε «έξυπνα» γυαλιά Τεχνητής Νοημοσύνης.

Ωστόσο, το Liquid Glass έλαβε ανάμεικτες κριτικές. Ορισμένοι χρήστες διαπίστωσαν ότι η αυξημένη διαφάνεια δυσκόλευε τη χρήση της συσκευής, καθώς γινόταν δύσκολη η ανάγνωση βασικών πληροφοριών, όπως οι ειδοποιήσεις ή το όνομα του καλλιτέχνη στο Apple Music.

Ως απάντηση στα παράπονα, η Apple διέθεσε στο iOS 26.1 ένα εργαλείο που επέτρεπε στους χρήστες να επαναφέρουν τη διεπαφή σε μια πιο «παγωμένη» (frosted) όψη, εφόσον το επιθυμούσαν.

Με τη νέα ρύθμιση για τη «γυάλινη» εμφάνιση του ρολογιού, η Apple περιορίζει εκ νέου τη διαφάνεια του Liquid Glass, αυτή τη φορά μέσω μιας ακόμη επιλογής εξατομίκευσης που ελέγχεται από τον χρήστη, αντί για μια συνολική αλλαγή σε όλο το σύστημα.

Το iOS 26.2 φέρνει και άλλες νέες λειτουργίες, πέρα από τις τελευταίες αλλαγές στο Liquid Glass.

Όπως και στις δοκιμαστικές εκδόσεις, οι χρήστες μπορούν πλέον να δημιουργούν κωδικούς AirDrop για να τους μοιράζονται με άτομα που δεν βρίσκονται στις επαφές τους, επιτρέποντάς τους να γίνονται «γνωστές» επαφές AirDrop για περίοδο 30 ημερών.