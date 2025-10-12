Η Apple φαίνεται να σταματά την υποστήριξη της εφαρμογής Clips, αφαιρώντας την από το App Store και ανακοινώνοντας ότι δεν θα κάνει πλέον ενημερώσεις.

Σε σελίδα υποστήριξης στην ιστοσελίδα της Apple, η εταιρεία αναφέρει ότι από τις 10 Οκτωβρίου, το Clips δεν είναι πλέον διαθέσιμο για νέους χρήστες να το κατεβάσουν, αλλά οι υπάρχοντες χρήστες μπορούν να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν την εφαρμογή στις τρέχουσες ή παλαιότερες εκδόσεις iOS και iPadOS. Οι υπάρχοντες χρήστες μπορούν επίσης να επανεγκαταστήσουν την εφαρμογή από τον λογαριασμό Apple τους αν χρειαστεί.

Χωρίς ενημερώσεις, η χρήση του Clips θα γίνει πιθανώς πιο δύσκολη με την πάροδο του χρόνου, γι’ αυτό η Apple ενθαρρύνει τους χρήστες να κατεβάσουν τα βίντεό τους από το Clips (με ή χωρίς προσθήκη εφέ) στη βιβλιοθήκη φωτογραφιών, ώστε να μπορούν να τα παρακολουθούν και να τα επεξεργάζονται με άλλες εφαρμογές.

Το Clips λανσαρίστηκε το 2017 και φαινόταν να αποτελεί την απάντηση της Apple στα Snapchat και Instagram Stories - δεν ήταν ένα κοινωνικό δίκτυο, αλλά επέτρεπε στους χρήστες να ενώσουν φωτογραφίες και βίντεο με φίλτρα, emojis και μουσική.

Από νωρίς, ο Brian Heater του TechCrunch περιέγραψε τις δυνατότητες επεξεργασίας βίντεο του Clips ως απλές μέχρι και υπερβολικά, και πρότεινε ότι η εφαρμογή θα μπορούσε να επιτρέψει στην Apple να αναδείξει τις δυνατότητες του hardware και software της, ενώ ταυτόχρονα θα έδινε στους χρήστες μια εναλλακτική έξοδο από τα τότε ανερχόμενα κοινωνικά οικοσυστήματα.

Η MacRumors αναφέρει ότι ενώ η Apple αναβάθμισε το Clips με νέες λειτουργίες μετά το λανσάρισμα, οι ενημερώσεις τα τελευταία χρόνια περιορίστηκαν σε διορθώσεις σφαλμάτων.

Οι οπαδοί της Apple στο Reddit δεν φαίνεται να εξέπληξαν από τα νέα, λέγοντας ότι είχαν δοκιμάσει την εφαρμογή πριν χρόνια ή ότι δεν την είχαν ακούσει ποτέ. Επιπλέον, μια εφαρμογή σαν το Clips - που βασίζεται σε πραγματικά πλάνα από πραγματικούς ανθρώπους - ίσως μοιάζει λίγο παλιομοδίτικη σε σύγκριση με το Sora, την εφαρμογή γενετικής AI βίντεο της OpenAI που πρόσφατα ξεπέρασε το 1 εκατομμύριο λήψεις.