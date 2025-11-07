Μετά από μια δημόσια αντιπαράθεση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Σεπτέμβριο, η Apple δηλώνει τώρα ότι σκοπεύει να κυκλοφορήσει τη λειτουργία ζωντανής μετάφρασης για τα AirPods τον επόμενο μήνα.

«Αναγκαστήκαμε να καθυστερήσουμε την κυκλοφορία, καθώς χρειάστηκε να κάνουμε επιπλέον τεχνικές εργασίες για να συμμορφωθούμε με τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής», ανέφερε εκπρόσωπος της Apple σε δήλωσή του.

Ο κατασκευαστής του iPhone είχε προηγουμένως προειδοποιήσει ότι οι Ευρωπαίοι χρήστες δεν θα μπορούσαν να έχουν πρόσβαση στη λειτουργία μετάφρασης σε πραγματικό χρόνο μέσω των ακουστικών τους, λόγω της ερμηνείας των υποχρεώσεών του σύμφωνα με το ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο για τις μεγάλες τεχνολογικές πλατφόρμες — τον Νόμο για τις Ψηφιακές Αγορές (Digital Markets Act, DMA).

Οι κανονισμοί της ΕΕ απαιτούν από την Apple να ενσωματώνει συγκεκριμένες λειτουργίες στα τηλέφωνα και τα tablets της, ώστε να διασφαλίζεται η διαλειτουργικότητα με συσκευές ανταγωνιστών. Η Apple έχει προσβάλει αυτές τις υποχρεώσεις στα ευρωπαϊκά δικαστήρια.

Σύμφωνα με την εταιρεία, χρειάστηκε να αναπτύξει μια «πολύπλοκη» λύση για να συμμορφωθεί με τον DMA, δημιουργώντας ένα νέο API δρομολόγησης ήχου (audio-routing API), ώστε εφαρμογές και συσκευές τρίτων να μπορούν να διαχειρίζονται ταυτόχρονες ροές ήχου.

Η εταιρεία υποστηρίζει ότι, αν είχε διαθέσει τη λειτουργία νωρίτερα, θα είχε υποστεί πρόστιμα και θα αναγκαζόταν να σταματήσει τις αποστολές προϊόντων στην ΕΕ.

Ο εκπρόσωπος πρόσθεσε ότι η Apple παραμένει βαθιά ανήσυχη, καθώς οι «επιθετικές» ερμηνείες των κανόνων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή «θέτουν τους χρήστες σε κίνδυνο και βλάπτουν την καινοτομία».

«Στην ΕΕ, στόχος της ψηφιακής μας νομοθεσίας είναι να διαφυλάσσει την καινοτομία και την ελευθερία επιλογής», δήλωσε εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. «Και αυτό ακριβώς βλέπουμε σήμερα».