Το 2014, η Amazon (AMZN.O) παρουσίασε το πρώτο της smartphone, με την ελπίδα να ανταγωνιστεί την Apple και τη Samsung. Αντ’ αυτού, το Fire Phone – το οποίο εποπτεύονταν άμεσα ο ιδρυτής της εταιρείας, Τζεφ Μπέζος – αποσύρθηκε σε διάστημα μόλις ενός έτους, αποτελώντας μία από τις πιο ηχηρές αποτυχίες της Amazon. Τώρα, η Amazon ετοιμάζει ένα νέο τηλέφωνο.

Η τελευταία αυτή προσπάθεια, γνωστή ως «Transformer», αναπτύσσεται στο τμήμα συσκευών και υπηρεσιών της εταιρείας, σύμφωνα με τέσσερα άτομα που είναι εξοικειωμένα με το θέμα. Το τηλέφωνο θεωρείται ως μια πιθανή συσκευή εξατομίκευσης για κινητά, η οποία μπορεί να συγχρονιστεί με την οικιακή φωνητική βοηθό Alexa και να λειτουργήσει ως δίαυλος επικοινωνίας με τους πελάτες της Amazon καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, ανέφεραν τα άτομα αυτά.

Η πρωτοβουλία αποτελεί το νεότερο κεφάλαιο μιας πολυετούς προσπάθειας να υλοποιηθεί στην αγορά το μακροχρόνιο όραμα του Μπέζος για έναν πανταχού παρόντα βοηθό υπολογιστών που λειτουργεί με φωνή, παρόμοιο με τον υπολογιστή που ελέγχεται με φωνή στη σειρά επιστημονικής φαντασίας «Star Trek».

Ο Μπέζος είχε οραματιστεί ένα smartphone με επίκεντρο τις αγορές, το οποίο θα μπορούσε να ανταγωνιστεί την Apple προσφέροντας ευκολία αποστολής και εκπτώσεις μέσω της συνδρομής Prime. Παράλληλα, η Amazon θα μπορούσε να αποκτήσει έναν πλούτο νέων δεδομένων για τους χρήστες, διαθέσιμων μόνο μέσω κινητών τηλεφώνων, σε συνδυασμό με το ιστορικό αγορών και τις προτιμήσεις περιεχομένου.

Η προσπάθεια της Amazon να αναπτύξει ένα νέο smartphone δεν έχει αναφερθεί προηγουμένως. Το Reuters δεν μπόρεσε να προσδιορίσει ορισμένες λεπτομέρειες, όπως την αναμενόμενη τιμή του τηλεφώνου, τα έσοδα που ελπίζει να αποκομίσει η Amazon ή τη χρηματοοικονομική δέσμευση που έχει αναλάβει η Amazon για το έργο.

Το χρονοδιάγραμμα για το έργο Transformer της Amazon είναι επίσης ασαφές, και οι πηγές προειδοποίησαν ότι θα μπορούσε να ακυρωθεί εάν αλλάξει η στρατηγική ή λόγω οικονομικών ανησυχιών.

Ένας εκπρόσωπος της Amazon αρνήθηκε να σχολιάσει την είδηση.

Όπως έχει σχεδιαστεί, οι λειτουργίες εξατομίκευσης του νέου τηλεφώνου θα έκαναν τις αγορές από την Amazon, την παρακολούθηση του Prime Video, την ακρόαση του Prime Music ή την παραγγελία φαγητού από συνεργάτες όπως το Grubhub ευκολότερες από ποτέ, ανέφεραν οι πηγές. Ζήτησαν να παραμείνουν ανώνυμοι, καθώς δεν είχαν εξουσιοδότηση να συζητήσουν εσωτερικά θέματα.

Βασικός στόχος του έργου Transformer ήταν η ενσωμάτωση δυνατοτήτων Τεχνητής Νοημοσύνης στη συσκευή, ανέφεραν οι πηγές. Αυτό θα μπορούσε να εξαλείψει την ανάγκη για παραδοσιακά καταστήματα εφαρμογών, τα οποία απαιτούν λήψη και εγγραφή για τις εφαρμογές πριν μπορέσουν να χρησιμοποιηθούν.

Η Alexa θα ήταν πιθανώς βασική λειτουργία, αλλά όχι απαραίτητα το κύριο λειτουργικό σύστημα του τηλεφώνου, ανέφεραν οι πηγές.

Πράγματι, η σύντομη ιστορία του υλικού με ενσωματωμένη Τεχνητή Νοημοσύνη είναι γεμάτη από αποτυχημένες προσπάθειες, συμπεριλαμβανομένου του Humane AI pin και του βοηθού Rabbit R1, οι οποίοι και οι δύο επεδίωκαν να καταστήσουν διαθέσιμη τη γενετική Τεχνητή Νοημοσύνη χωρίς την ανάγκη σύνδεσης σε υπολογιστές ή κινητά τηλέφωνα. Έπειτα από αρνητικές κριτικές, τα gadgets σταμάτησαν να παράγονται.

Αυτό δεν έχει αποτρέψει άλλους από το να επιδιώκουν συσκευές με εγγενή Τεχνητή Νοημοσύνη που καταργούν την οπτική γλώσσα των smartphone που βασίζεται σε εφαρμογές. Η OpenAI συνεργάζεται με τον πρώην επικεφαλής σχεδιασμού της Apple, Jony Ive, ενώ η Apple, η Google και η Meta αναπτύσσουν νέα γυαλιά με ενσωματωμένη Τεχνητή Νοημοσύνη και άλλες συσκευές, όπως ρολόγια και ακουστικά.

Ενώ το AWS της Amazon κυριαρχεί στην παροχή παγκόσμιας υποδομής υπολογιστικού νέφους, η εταιρεία έχει επιδιώξει να ξεπεράσει τη φήμη ότι είναι αργοπορημένη στην προσφορά εφαρμογών Τεχνητής Νοημοσύνης, καθώς οι ανταγωνιστές της έχουν προχωρήσει με γοργούς ρυθμούς.

Η Alexa, η οποία υποβλήθηκε σε μια πολυετή αναβάθμιση με βάση την Τεχνητή Νοημοσύνη πριν από τη νέα της κυκλοφορία το 2025, θεωρείται εσωτερικά κρίσιμη για το μέλλον της Amazon στις υπηρεσίες που απευθύνονται στους καταναλωτές. Το τηλέφωνο, σύμφωνα με τις πηγές, αποτελεί μια άλλη προσπάθεια της Amazon να επιταχύνει τη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης από τους πελάτες είτε στη συσκευή είτε μέσω της Alexa.

Το Fire Phone

Η αρχική είσοδος της Amazon στην αγορά των smartphone το 2014 περιελάμβανε λειτουργίες όπως ένα εργαλείο αγορών βασισμένο στην κάμερα που αναγνώριζε προϊόντα, τα έβρισκε προς πώληση στο Amazon.com και τα έβαζε στα ηλεκτρονικά καλάθια των πελατών.

Το ιδιόκτητο Fire OS του Fire Phone δεν διέθετε δημοφιλείς εφαρμογές που ήταν διαθέσιμες στα καταστήματα εφαρμογών Android και iOS, και είχε ένα περίπλοκο σύστημα οθόνης πολλαπλών καμερών για την προβολή τρισδιάστατων εικόνων που κατανάλωνε τόση ενέργεια από την μπαταρία που το τηλέφωνο συχνά υπερθερμαινόταν.

Η Amazon προσέφερε το Fire Phone με δωρεάν συνδρομή ενός έτους στο Amazon Prime, αλλά παρόλα αυτά οι πωλήσεις ήταν χαμηλές. Η Amazon μείωσε την τιμή από 649 δολάρια (χωρίς συμβόλαιο) σε 159 δολάρια και τελικά διέκοψε την πώληση του τηλεφώνου ύστερα από 14 μήνες, καταγράφοντας ζημιά 170 εκατομμυρίων δολαρίων για τα απούλητα αποθέματα.

Ο Colin Sebastian, αναλυτής της χρηματοοικονομικής εταιρείας R.W. Baird, δήλωσε ότι το γεγονός ότι η Amazon έχει αποτύχει στο παρελθόν με ένα smartphone δεν καθιστά αδύνατη μια νέα προσπάθεια, αλλά προειδοποίησε ότι θα είναι δύσκολη. «Η Amazon θα πρέπει να δώσει στους καταναλωτές έναν πειστικό λόγο για να αλλάξουν τηλέφωνο, ενώ οι άνθρωποι είναι αρκετά προσκολλημένοι στα υπάρχοντα καταστήματα εφαρμογών», είπε.

Όπως συνέβη πριν από μια δεκαετία, η Amazon αντιμετωπίζει το δύσκολο έργο να εκτοπίσει τους ηγέτες της αγοράς, την Apple και τη Samsung, οι οποίες μαζί κατείχαν περίπου το 40% των παγκόσμιων πωλήσεων πέρυσι, σύμφωνα με την Counterpoint Research, μια εταιρεία έρευνας αγοράς με έμφαση στην τεχνολογία.

Και οι αποστολές smartphone οδεύουν προς τη μεγαλύτερη πτώση που έχει σημειωθεί ποτέ το 2026, η οποία αναμένεται να φτάσει το 13%, σύμφωνα με την International Data Corporation, καθώς η ραγδαία αύξηση των τιμών των τσιπ μνήμης οδηγεί σε αύξηση του κόστους των συσκευών.

Το έργο Transformer για πρωτοποριακές συσκευές

Το έργο διευθύνεται από μια ομάδα ενός έτους εντός της μονάδας συσκευών της Amazon που ονομάζεται ZeroOne, της οποίας η αποστολή είναι να δημιουργήσει «πρωτοποριακές» συσκευές, ανέφεραν οι πηγές. Η ZeroOne διευθύνεται από τον J Allard, ένα πρώην στέλεχος της Microsoft που συμμετείχε σε συσκευές όπως το μουσικό πρόγραμμα αναπαραγωγής Zune και την κονσόλα παιχνιδιών Xbox.

Ο επικεφαλής της μονάδας συσκευών και υπηρεσιών της Amazon, Panos Panay, εργάζεται για να αντιστρέψει τα χρόνια μη κερδοφορίας του τμήματος. Αυτό περιλαμβάνει ένα tablet που θα κυκλοφορήσει σύντομα και το οποίο θα λειτουργεί – για πρώτη φορά – με Android αντί για Fire OS και θα μπορούσε να πωληθεί γύρω στα 400 δολάρια, κάτι που ανέφερε πρώτο το Reuters.

Τρία άτομα που έχουν εργαστεί στο έργο Transformer δήλωσαν ότι το τηλέφωνο βρίσκεται ακόμη σε φάση ανάπτυξης. Η εταιρεία έχει διερευνήσει τόσο ένα παραδοσιακό smartphone όσο και ένα λεγόμενο «dumbphone» με πιο περιορισμένες λειτουργίες που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην καταπολέμηση της εξάρτησης από την οθόνη. Η Amazon δεν έχει ακόμη αναζητήσει συνεργάτες παρόχους κινητής τηλεφωνίας για τη συσκευή, ανέφεραν τα ίδια άτομα.

Μία πηγή έμπνευσης για το νέο τηλέφωνο ήταν το Light Phone, ανέφεραν δύο από τα άτομα, ένα μινιμαλιστικό smartphone 700 δολαρίων με κάμερα, χάρτη, ημερολόγιο και όχι πολλά άλλα, όπως κατάστημα εφαρμογών ή πρόγραμμα περιήγησης ιστού.

Ένα dumbphone ή feature phone θα μπορούσε επίσης να βοηθήσει την Amazon να το προωθήσει ως πιθανό δεύτερο κινητό που θα συνοδεύει τα iPhone και τα Samsung Galaxy που έχουν ήδη οι πελάτες στις τσέπες τους, ανέφεραν οι πηγές. Τέτοια κινητά, όπως το Light Phone και τα flip phones, αντιπροσώπευαν το 15% των παγκόσμιων πωλήσεων κινητών το 2025, σύμφωνα με την Counterpoint Research.

Υπάρχουν ελάχιστα στοιχεία σχετικά με το πόσα άτομα έχουν πάνω από ένα τηλέφωνο, δήλωσε ο Chetan Sharma, ανεξάρτητος αναλυτής ασύρματων επικοινωνιών. Σήμερα, είπε, η πρακτική αυτή είναι πιο συνηθισμένη μεταξύ των υπαλλήλων γραφείου που θέλουν ένα δεύτερο τηλέφωνο μακριά από τα αδιάκριτα βλέμματα των εργοδοτών τους ή των γονιών που θέλουν μια συσκευή για να δώσουν στους εφήβους ώστε να περιορίσουν την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.