Η Amazon Ring λανσάρει κουδούνι με λειτουργία αναγνώρισης προσώπου μέσω AI

Η Amazon λανσάρει νέα λειτουργία αναγνώρισης προσώπου με Τεχνητή Νοημοσύνη στα κουδούνια Ring, προκαλώντας έντονες συζητήσεις γύρω από το απόρρητο και την ασφάλεια.

Η λειτουργία «Familiar Faces», διαθέσιμη πλέον στους κατόχους συσκευών Ring στις ΗΠΑ, επιτρέπει την αναγνώριση μέχρι 50 ατόμων που επισκέπτονται συχνά το σπίτι, όπως μέλη οικογένειας, φίλους, γείτονες ή οδηγούς παράδοσης. Μόλις ένα πρόσωπο επισημανθεί στην εφαρμογή, το σύστημα ειδοποιεί τον χρήστη με εξατομικευμένα μηνύματα, όπως «Μαμά στην μπροστινή πόρτα», αντί της τυπικής ειδοποίησης «κάποιος είναι στην πόρτα σας».

Η Amazon υποστηρίζει ότι τα δεδομένα προσώπων κρυπτογραφούνται και δεν κοινοποιούνται σε τρίτους, ενώ τα ανώνυμα πρόσωπα διαγράφονται αυτόματα μετά από 30 ημέρες. Επιπλέον, οι χρήστες μπορούν να απενεργοποιούν ειδοποιήσεις που δεν θέλουν να βλέπουν και να διαχειρίζονται τα ονόματα και τις ετικέτες στην εφαρμογή ανά πάσα στιγμή. Η λειτουργία δεν ενεργοποιείται από προεπιλογή, απαιτώντας χειροκίνητη ενεργοποίηση από τον χρήστη.

Παρά τις διαβεβαιώσεις της εταιρείας, η κίνηση αυτή εγείρει σημαντικές ανησυχίες για την ιδιωτικότητα. Η Amazon έχει ιστορικό συνεργασιών με υπηρεσίες επιβολής του νόμου, ενώ η εφαρμογή Ring Neighbors είχε στο παρελθόν δώσει πρόσβαση σε βίντεο πελατών σε αρχές. Η ασφάλεια των συσκευών Ring έχει επίσης αμφισβητηθεί: το 2023 η εταιρεία πλήρωσε πρόστιμο 5,8 εκατ. δολάρια μετά από παραβιάσεις ασφαλείας και διαρροές κωδικών πρόσβασης.

Ορισμένοι ειδικοί και οργανισμοί, όπως το EFF, προειδοποιούν για τον κίνδυνο παρακολούθησης και κατάχρησης των βιομετρικών δεδομένων. Ο Αμερικανός γερουσιαστής Ed Markey έχει ζητήσει από την Amazon να εγκαταλείψει τη λειτουργία, ενώ οι νόμοι περί απορρήτου εμποδίζουν την ενεργοποίησή της σε ορισμένες πολιτείες όπως Ιλινόις, Τέξας και Όρεγκον.

Η εταιρεία δηλώνει ότι τα δεδομένα δεν χρησιμοποιούνται για εκπαίδευση μοντέλων Τεχνητής Νοημοσύνης και ότι δεν μπορεί τεχνικά να εντοπίσει τις κινήσεις ενός ατόμου σε όλες τις κάμερες Ring, αν και η λειτουργία θυμίζει το σύστημα «Search Party» για εντοπισμό χαμένων κατοικίδιων.

Ο F. Mario Trujillo του EFF τόνισε ότι η παρουσία ενός ατόμου μπροστά από μια πόρτα δεν θα έπρεπε να απαιτεί θυσία του απορρήτου, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για αυστηρή εποπτεία από τις αρχές και δοκιμή της ισχύος των νόμων περί βιομετρικής προστασίας.

Η λειτουργία «Familiar Faces» φέρνει στην επιφάνεια το συνεχές δίλημμα ανάμεσα στην ασφάλεια και την ιδιωτικότητα στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης.