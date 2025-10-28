Η Amazon καταργεί 14.000 θέσεις εργασίας

Στην περικοπή περίπου 14.000 θέσεων εργασίας θα προχωρήσει την Τρίτη η Amazon, στο πλαίσιο μιας σημαντικής αναδιάρθρωσης που οφείλεται εν μέρει στην υιοθέτηση της Τεχνητής Νοημοσύνης, η οποία θα οδηγήσει σε περαιτέρω περικοπές και το επόμενο έτος.

Αυτό θα βοηθήσει την εταιρεία να «μειώσει περαιτέρω τη γραφειοκρατία, να καταργήσει επίπεδα ιεραρχίας και να μετατοπίσει πόρους για να διασφαλίσει ότι επενδύουμε στα μεγαλύτερα στοιχήματά μας», σύμφωνα με σημείωμα που στάλθηκε στους υπαλλήλους νωρίτερα την ίδια μέρα και δημοσιεύτηκε στον ιστότοπο της εταιρείας.

Το Reuters ανέφερε για πρώτη φορά τη Δευτέρα ότι η Amazon σχεδίαζε να απολύσει έως και 30.000 υπαλλήλους από την εταιρεία από την Τρίτη, καθώς η εταιρεία αντισταθμίζει την υπερβολική πρόσληψη προσωπικού κατά τη διάρκεια της αιχμής της ζήτησης λόγω της πανδημίας.

Η Amazon είχε περίπου 1,56 εκατομμύρια υπαλλήλους πλήρους και μερικής απασχόλησης στο τέλος του περασμένου έτους. Το εταιρικό της προσωπικό περιλαμβάνει περίπου 350.000 υπαλλήλους.

Τα τελευταία δύο χρόνια, η εταιρεία έχει προχωρήσει σε τμηματικές περικοπές θέσεων εργασίας σε διάφορα τμήματα, συμπεριλαμβανομένων των βιβλίων, των συσκευών και της επιχείρησης podcast Wondery.

Αυτό έχει ήδη βοηθήσει τις ομάδες να κινηθούν πιο γρήγορα και η εταιρεία θα συνεχίσει να διαχειρίζεται τις προσλήψεις «μειώνοντας σε ορισμένους τομείς και προσλαμβάνοντας σε άλλους» μέχρι το 2026, ανέφερε η Beth Galetti, ανώτερη αντιπρόεδρος του τμήματος People Experience and Technology, στη σημείωση.

Η εταιρεία θα προσφέρει επίσης στους πιο επηρεαζόμενους εργαζομένους 90 ημέρες για να αναζητήσουν μια νέα θέση εσωτερικά και δήλωσε ότι οι ομάδες προσλήψεων της θα δώσουν προτεραιότητα σε αυτούς τους υποψηφίους.

Ο τομέας της Τεχνητής Νοημοσύνης

Η ανακοίνωση επανέλαβε την πρόθεση του διευθύνοντος συμβούλου, Andy Jassy, να μειώσει τα διοικητικά επίπεδα και να στηριχθεί περισσότερο στην Τεχνητή Νοημοσύνη. Τον Ιούνιο είχε δηλώσει ότι η αυξανόμενη υιοθέτηση εργαλείων Τεχνητής Νοημοσύνης θα μειώσει το συνολικό εργατικό δυναμικό του γίγαντα του ηλεκτρονικού εμπορίου τα επόμενα χρόνια.

Η Amazon αναμένεται να δαπανήσει περίπου 118 δισ. δολάρια σε κεφαλαιουχικές δαπάνες για το έτος, με μεγάλο μέρος του ποσού να διατίθεται για την ανάπτυξη Τεχνητής Νοημοσύνης και υποδομών cloud.

Οι εταιρείες χρησιμοποιούν όλο και περισσότερο την τεχνολογία για να γράφουν κώδικα για το λογισμικό τους και υιοθετούν εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης για την αυτοματοποίηση των ρουτίνων εργασιών, καθώς επιδιώκουν να μειώσουν το κόστος και να περιορίσουν την εξάρτηση από το ανθρώπινο δυναμικό.

«Αυτή η γενιά Τεχνητής Νοημοσύνης είναι η πιο μετασχηματιστική τεχνολογία που έχουμε δει από την εποχή του Διαδικτύου και επιτρέπει στις εταιρείες να καινοτομούν πολύ πιο γρήγορα από ποτέ», δήλωσε ο Galetti.