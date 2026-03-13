Real Estate: Από τους μεσίτες στην Τεχνητή Νοημοσύνη

Κάθε μεσιτικό γραφείο, πλέον, μπορεί μπορεί να χρησιμοποιήσει κάποιο εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης που έχει υιοθετήσει. Ωστόσο, πολύ λιγότερα μπορούν να επιδείξουν σταθερή εφαρμογή. Ακόμη λιγότερα μπορούν να συνδέσουν την τεχνητή νοημοσύνη άμεσα με προβλέψιμη αύξηση της παραγωγικότητας, των συναλλαγών ή της απόδοσης των μεσιτών.

Εδώ και χρόνια, η τεχνητή νοημοσύνη έχει εισέλθει στον κλάδο των ακινήτων ως ένα σύνολο προαιρετικών εργαλείων. Οι μεσίτες ενθαρρύνονται να εξερευνήσουν, να πειραματιστούν και να διαχειριστούν μόνοι τους την λειτουργικότητα της ΑΙ, παράλληλα με έναν ήδη απαιτητικό φόρτο εργασίας.

Το αποτέλεσμα είναι γνωστό σε ολόκληρο τον κλάδο: Οι περισσότεροι αναρωτιούνται γιατί η τεχνητή νοημοσύνη δεν έχει εκπληρώσει τις υποσχέσεις της.

Για να προχωρήσει ο κλάδος των ακινήτων, η τεχνητή νοημοσύνη πρέπει να αλλάξει. Να γίνει από αντιδραστική σε προληπτική, από βασισμένη σε εργασίες σε εστιασμένη σε στόχους, από παραδοσιακή τεχνητή νοημοσύνη σε τεχνητή νοημοσύνη με δυνατότητα δράσης.

Και αν οι μεσιτικές εταιρείες θέλουν η τεχνητή νοημοσύνη να επιφέρει τον ουσιαστικό αντίκτυπο που έχει υποσχεθεί, η επόμενη φάση της μεταμόρφωσης πρέπει να είναι διαφορετική. Η υιοθέτηση δεν μπορεί να καθοδηγείται από τους μεσίτες. Πρέπει να σχεδιαστεί, να εφαρμοστεί και να καθοδηγηθεί από την κορυφή.

Πέρα από την παραδοσιακή τεχνητή νοημοσύνη

Τα περισσότερα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης που χρησιμοποιούνται σήμερα στον κλάδο των ακινήτων είναι αντιδραστικά.

Περιμένουν εντολές, ολοκληρώνουν μεμονωμένες εργασίες και παρουσιάζουν πληροφορίες αντί να ενεργούν. Αν και χρήσιμα μεμονωμένα, εξακολουθούν να βασίζονται στους μεσίτες για να αποφασίσουν τι να κάνουν στη συνέχεια και πότε να το κάνουν.

Η «Agentic AI» εισάγει μια ριζικά διαφορετική προσέγγιση. Αντί να εστιάζουν σε εργασίες, τα συστήματα «Agentic» βασίζονται στα αποτελέσματα. Μπορούν να σχεδιάζουν, να εκτελούν και να προσαρμόζονται αυτόνομα σε ολόκληρες ροές εργασιών, με στόχο την επίτευξη καθορισμένων στόχων.

Αυτή είναι η δομή πίσω από το Lofty AOS, το πρώτο λειτουργικό σύστημα «Agentic AI» που έχει σχεδιαστεί ειδικά για τον κλάδο των ακινήτων. Αντί να ζητά από τους μεσίτες να διαχειρίζονται περισσότερα εργαλεία, το Lofty AOS αναλαμβάνει τις βασικές ροές εργασίας, εργάζεται συνεχώς για την επίτευξη αποτελεσμάτων όπως η ιεράρχηση ευκαιριών, η ενεργοποίηση βάσεων δεδομένων και η μείωση του διοικητικού φόρτου των μεσιτών. Για παράδειγμα:

Το Social Agent μπορεί να αναλύσει τι λειτουργεί στην αγορά ενός μεσίτη, να δημιουργήσει μια στρατηγική περιεχομένου, να δημιουργήσει αναρτήσεις και να τις προγραμματίσει αυτόματα, ώστε οι μεσίτες να παραμένουν συνεχώς ορατοί.

Το Sales Agent λειτουργεί σαν ένας εικονικός ISA, προσελκύοντας και αξιολογώντας εισερχόμενους υποψήφιους πελάτες 24/7, καθώς και κλείνοντας ραντεβού, ώστε οι ευκαιρίες να μην χάνονται.

Το Homeowner Agent βοηθά στη διατήρηση της επαφής με παλιούς πελάτες μέσω εξατομικευμένων ενημερώσεων για την αξία των ακινήτων, ώστε οι μεσίτες να παραμένουν στην πρώτη γραμμή μέχρι οι πωλητές να είναι έτοιμοι να μετακομίσουν.

Το AI Assistant υποστηρίζει την καθημερινή εκτέλεση εργασιών μέσα στο Lofty, αναδεικνύοντας υποψήφιους πελάτες που δεν έχουν δείξει ενδιαφέρον, συντάσσοντας μηνύματα και συνοψίζοντας κλήσεις σε δευτερόλεπτα.

Στην πράξη, το Lofty AOS δεν παρέχει απλώς πληροφορίες· αναλαμβάνει δράση και στοχεύει στην επίτευξη αποτελεσμάτων.