Η 1X έκλεισε συμφωνία για να στείλει τα «σπιτικά» ανθρωποειδή της σε εργοστάσια και αποθήκες

Η εταιρεία ρομποτικής 1X προχωρά σε μια στρατηγική συνεργασία που επανατοποθετεί το ανθρωποειδές ρομπότ Neo από το σπίτι στο εργοστάσιο.

Μέσω συμφωνίας με την επενδυτική εταιρεία EQT, η 1X θα διαθέσει έως και 10.000 μονάδες Neo σε περισσότερες από 300 εταιρείες του χαρτοφυλακίου της, από το 2026 έως το 2030. Η κίνηση σηματοδοτεί στροφή προς βιομηχανικές εφαρμογές, όπως κατασκευή, αποθήκευση και εφοδιαστική, παρότι το Neo είχε παρουσιαστεί ως ρομπότ καταναλωτικής χρήσης.

Η EQT, ένας από τους κύριους χρηματοδότες της 1X μέσω του EQT Ventures, αξιοποιεί τώρα τη συμμετοχή της για να υιοθετήσει μαζικά την τεχνολογία της. Κάθε ενδιαφερόμενη εταιρεία θα υπογράψει ξεχωριστή συμφωνία με τη 1X, ενώ η συνεργασία αφορά αποκλειστικά το Neo και όχι το Eve Industrial, το άλλο ρομπότ της εταιρείας που έχει σχεδιαστεί ειδικά για βιομηχανική χρήση.

Η επιλογή του Neo για βιομηχανικά περιβάλλοντα αποτελεί εντυπωσιακή μετατόπιση, δεδομένου ότι το ρομπότ είχε παρουσιαστεί ως «το πρώτο καταναλωτικό ανθρωποειδές έτοιμο για χρήση», με στόχο την εκτέλεση καθημερινών οικιακών εργασιών.

Όταν άνοιξαν οι προπαραγγελίες τον Οκτώβριο, η τιμή των 20.000 δολαρίων περιόρισε εξαρχής την καταναλωτική απήχηση, ενώ το μοντέλο λειτουργίας - όπου ανθρώπινοι χειριστές της 1X μπορούν να βλέπουν μέσω των καμερών του ρομπότ - δημιούργησε πρόσθετες ανησυχίες για την ιδιωτικότητα.

Οι ειδικοί της ρομποτικής θεωρούν ότι τα ανθρωποειδή οικιακής χρήσης θα χρειαστούν πολλά χρόνια για να γίνουν ευρέως αποδεκτά, κυρίως λόγω ζητημάτων ασφάλειας γύρω από παιδιά και κατοικίδια, αλλά και λόγω τεχνικών περιορισμών. Αντίθετα, οι βιομηχανικές εφαρμογές εμφανίζουν ώριμη ζήτηση και οι εταιρείες είναι διατεθειμένες να επενδύσουν σε λύσεις που αυτοματοποιούν χρονοβόρες ή επικίνδυνες εργασίες.

Η 1X δεν αποκάλυψε τον αριθμό των προπαραγγελιών για το Neo, ωστόσο εκπρόσωπός της ανέφερε ότι οι παραγγελίες «ξεπέρασαν κατά πολύ» τον αρχικό στόχο. Η εταιρεία, που ιδρύθηκε το 2014, έχει συγκεντρώσει πάνω από 130 εκατ. δολάρια από επενδυτές όπως η EQT Ventures, η Tiger Global και το OpenAI Startup Fund.

Η συμφωνία με την EQT προσφέρει στη 1X ένα πεδίο δοκιμής μεγάλης κλίμακας, επιταχύνοντας την πρακτική ενσωμάτωση ανθρωποειδών σε πραγματικές γραμμές παραγωγής και αποθήκες.