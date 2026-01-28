Humans&: Ο συντονισμός το επόμενο στοίχημα της Τεχνητής Νοημοσύνης

Τα συστήματα Τεχνητής Νοημοσύνης γίνονται όλο και καλύτερα στην απάντηση ερωτήσεων, στη σύνοψη εγγράφων και στη συγγραφή κώδικα. Ωστόσο, εξακολουθούν να λειτουργούν κυρίως ως εργαλεία για μεμονωμένους χρήστες. Δεν είναι σχεδιασμένα για τη δυσκολότερη διάσταση της ανθρώπινης εργασίας: τον συντονισμό ομάδων, τη διαχείριση αντικρουόμενων προτεραιοτήτων και τη διατήρηση της συνοχής των αποφάσεων σε βάθος χρόνου.

Αυτό ακριβώς το κενό φιλοδοξεί να καλύψει η Humans&, μια νέα startup που ιδρύθηκε από πρώην στελέχη των Anthropic, Meta, OpenAI, xAI και Google DeepMind. Η εταιρεία ανακοίνωσε αρχική χρηματοδότηση 480 εκατ. δολαρίων, με στόχο τη δημιουργία ενός «κεντρικού νευρικού συστήματος» για την οικονομία ανθρώπου-και-Τεχνητής Νοημοσύνης.

Πίσω από τη ρητορική περί «ενδυνάμωσης των ανθρώπων», η βαθύτερη φιλοδοξία είναι η ανάπτυξη μιας νέας αρχιτεκτονικής ιδρυτικού μοντέλου, σχεδιασμένης όχι απλώς για παραγωγή απαντήσεων, αλλά για κοινωνική νοημοσύνη.

«Ολοκληρώνεται το πρώτο κύμα, όπου τα μοντέλα έγιναν εξαιρετικά σε επιμέρους καθήκοντα. Τώρα μπαίνουμε στη φάση όπου οι χρήστες προσπαθούν να καταλάβουν τι πραγματικά μπορούν να κάνουν με όλα αυτά», δήλωσε στο TechCrunch ο συνιδρυτής Andi Peng. Καθώς οι εταιρείες περνούν από τα chatbots στους πράκτορες, το πρόβλημα δεν είναι τόσο οι δυνατότητες των μοντέλων όσο οι ροές εργασίας και ο συντονισμός.

Στόχος είναι ένα περιβάλλον όπου η Τεχνητή Νοημοσύνη δεν απαντά απλώς, αλλά διευκολύνει συζητήσεις, χαρτογραφεί απόψεις, αναδεικνύει συγκλίσεις και βοηθά τις ομάδες να καταλήγουν σε αποφάσεις.

«Χτίζουμε ένα μοντέλο επικεντρωμένο στην επικοινωνία και τη συνεργασία», ανέφερε ο διευθύνων σύμβουλος Eric Zelikman. Σύμφωνα με τον ίδιο, το σύστημα θα εκπαιδευτεί ώστε να κάνει ουσιαστικές ερωτήσεις, να θυμάται μακροπρόθεσμα πλαίσια και να κατανοεί τα κίνητρα και τις σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων - όχι απλώς να μεγιστοποιεί την «καλή» απάντηση της στιγμής.

Για να το πετύχει, η Humans& επενδύει σε μακροπρόθεσμη ενισχυτική μάθηση και σε περιβάλλοντα πολλαπλών πρακτόρων, ώστε το μοντέλο να μπορεί να σχεδιάζει, να αναθεωρεί και να παρακολουθεί αποφάσεις στον χρόνο. Η φιλοδοξία είναι να λειτουργήσει ως «συνδετικός ιστός» οργανισμών, από μεγάλες επιχειρήσεις μέχρι μικρές ομάδες ή οικογένειες.

Όπως σημειώνει ο Zelikman, ο στόχος είναι να δημιουργηθεί μια εταιρεία «γενιάς» που θα αλλάξει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο άνθρωποι και Τεχνητή Νοημοσύνη συνεργάζονται.