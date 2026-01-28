Ο Ανάλγητος

Το καλώδιο δεν πάει καλά. Πάλι! Επί της ουσίας συνεχίζεται από τους αδελφούς μας Κυπρίους η παρελκυστική πολιτική. Ναι μεν αλλά. Τα συμφέροντα στην Κύπρο έχουν τους λόγους τους που δεν θέλουν το καλώδιο. Σε μας όμως εδώ κοστίζει ακριβά, καθώς τα παίγνια αυτά μπορεί να τινάξουν στον αέρα την είσοδο Αμερικανών και Ισραηλινών επενδυτών στον ΑΔΜΗΕ. Μια αποτυχία που έχει και πολιτικό αποτύπωμα, σε μια περίοδο ιδιαίτερα δύσκολη στα γεωπολιτικά.

Oι Κύπριοι συνεχίζουν να παίζουν καθυστερήσεις για το καλώδιο με την Ελλάδα (GSI), παγώνοντας στην ουσία το έργο και παίζοντας με την υπομονή των επενδυτών. Ισχυρά συμφέροντα στην Κύπρο δεν θέλουν να γίνει το έργο και βάζουν συνεχώς προσκόμματα. Υπήρξε και ένα βίντεο σχετικό που προκάλεσε πολιτικό σεισμό στην Κύπρο. Αλλά τα πράγματα συνεχίζουν να εξελίσσονται με τέτοιον τρόπο που να ευνοούν, τελικώς, αυτά τα συμφέροντα. Εμείς από την πλευρά μας είμαστε κατά κάποιον τρόπο παγιδευμένοι. Ούτε μπρος μπορούμε να κάνουμε, ούτε και πίσω…

Σε πρόσφατη τηλεδιάσκεψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τη συμμετοχή των αρμόδιων φορέων η Λευκωσία δεσμεύτηκε για επίσπευση των διαδικασιών. Οι Βρυξέλλες ακύρωσαν την δικαιολογία των Κυπρίων για επικαιροποίηση των τεχνικών μελετών του έργου, δείχνοντας τον δρόμο για επιτάχυνση των διαδικασιών. Αν και αρχικά οι κυπριακές αρχές δεν αντέδρασαν, όταν η συζήτηση πήγε στις δεσμεύσεις που πρέπει να αναληφθούν η Λευκωσία τα...γύρισε και είπε πως η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου δεν έχει ακόμα αποφασίσει για το ύψος των επενδύσεων που θα καταβληθεί!!!

Εν ολίγοις, η Λευκωσία παρά τα όσα επίσημα διαρρέονται από τις ελληνικές και κυπριακές αρχές συνεχίζει επί της ουσίας να υπονομεύει το έργο. Παίζει με την υπομονή των επενδυτών. Οι Γάλλοι της Nexans που κατασκευάζει το καλώδιο αυξάνουν το επενδυτικό ρίσκο, αλλάζουν χρονοδιαγράμματα και περιμένουν τη σύμβαση παραχώρησης...

Ζημιές όμως μετράει και η χώρα μας. Απειλείται η επικείμενη αύξηση κεφαλαίου στον ΑΔΜΗΕ, καθώς αμερικανικά και ισραηλινά κεφάλαια περιμένουν την πρόοδο στο έργο για να οριστικοποιήσουν την συμμετοχή τους.

Η ανάρτηση της Μάνας των Τεμπών για τα … ελληνοτουρκικά ήρθε τη στιγμή που πέντε συνάνθρωποί μας έχασαν τη ζωή τους στο εργοστάσιο της Βιολάντα και όλα τα κόμματα ακύρωσαν εκδηλώσεις. Αυτή την ώρα βρήκε η κυρία Καρυστιανού για να υιοθετήσει ορολογία Χρυσής Αυγής για τα εθνικά μας θέματα. Κι όπως είναι φυσικό η κυβέρνηση δεν θα αφήνει, πλέον, να πέφτει κάτι χάμω. Θα σηκώνει αμέσως το γάντι.

Με φόντο πάντως το τραγικό δυστύχημα στη Βιολάντα Κωστής Χατζηδάκης και Παύλος Μαρινάκης ανέβαλαν τις προσωπικές τους εκδηλώσεις. Ο αντιπρόεδρος της ΝΔ θα πραγματοποιήσει την κοπή της πίτας του στις 9 Φεβρουαρίου.

Με στόχο την αναπλήρωση του ζωικού κεφαλαίου και την αντιμετώπιση των κρουσμάτων της ευλογιάς κινείται η κυβέρνηση.

Εγώ ειδικός δεν είμαι αλλά δεν καταλαβαίνω πως η ευλογιά θερίζει στη Θεσσαλία και στη γειτονική Ήπειρο τα πράγματα έχουν ελεγχθεί πλήρως.

Στο ONE στην εκπομπή του Σταμάτη Ζαχαρού ήταν καλεσμένος ο υποχήφιος με το ΠΑΣΟΚ στην Δυτική Αττική Λευτέρης Καχριμάκης, υιός του Μιχάλη Καχριμάκη. Δεκαεπτά φορές (τις μέτρησα μία – μία) ρώτησε ο Σταμάτης Ζαχαρός τον υποστηριχτή του ΓΑΠ Λευτέρη, ο οποίος πρόσφατα «μετακόμισε» στο «κλίμα Ανδρουλάκη», ποιες είναι οι προοδευτικές δυνάμεις που θα συνεργαστεί το ΠΑΣΟΚ μετά τις εκλογές του 2027. Απάντηση; Καμία! Η μπάλα στην εξέδρα και άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Να σε ρωτάνε 17 φορές για το ίδιο πράγμα και εσύ να βρίσκεις 17 διαφορετικούς τρόπους για να μην απαντήσεις. Μεγάλη η υπομονή του Σταμάτη Ζαχαρού. Όχι όμως και των ψηφοφόρων. Και κάπως έτσι το ΠΑΣΟΚ υποχωρεί διαρκώς στις δημοσκοπήσεις.

Ο Ανάλγητος