Στις σημαντικές ευκαιρίες που παρουσιάσει για τις εισηγμένες επιχειρήσεις η Τεχνητή Νοημοσύνη στέκεται έκθεση της Morgan Stanley που δημοσιεύτηκε την Τετάρτη, τονίζοντας πως η AI μπορεί να έχει θετικό αντίκτυπο στην ανάπτυξη των θέσεων απασχόλησης.

Σύμφωνα με την ανάλυση του επενδυτικοί οίκου, η πλήρης υιοθέτηση της Τεχνητής Νοημοσύνης από τις εταιρείες του αμερικανικού χρηματιστηριακού δείκτη S&P 500 θα μπορούσε να αποφέρει ετήσιο καθαρό όφελος ύψους 920 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Μακροπρόθεσμα, αυτό μεταφράζεται σε αύξηση της κεφαλαιοποίησης της αγοράς κατά 13 έως 16 τρισεκατομμύρια δολάρια μόνο για τον S&P 500, ή 24% έως 29% από το τρέχον επίπεδο. Η ανάλυση υποδηλώνει επίσης ότι το 90% των επαγγελμάτων θα επηρεαστεί σε κάποιο βαθμό από την AI.

Από τα προβλεπόμενα ετήσια οφέλη, 490 δισεκατομμύρια δολάρια θα προέλθουν πιθανώς από την agentic AI, δηλαδή λογισμικό ικανό να σχεδιάζει, να λαμβάνει αποφάσεις και να εκτελεί εργασίες με ελάχιστη ανθρώπινη εποπτεία. Τα υπόλοιπα 430 δισεκατομμύρια δολάρια θα προέλθουν πιθανώς από την ενσωματωμένη Τεχνητή Νοημοσύνη, όπως τα ανθρωποειδή ρομπότ.

«Πιθανότατα θα χρειαστούν πολλά χρόνια για να επιτευχθούν αυτά τα αποτελέσματα και διαβλέπουμε σημαντικό κίνδυνο ορισμένες εταιρείες να μην φτάσουν σε επίπεδα πλήρους υιοθέτησης», λέει ο Στίβεν Μπερντ της Morgan Stanley. «Αλλά αν οι δυνατότητες της Τεχνητής Νοημοσύνης συνεχίσουν να βελτιώνονται ραγδαία, η κλίμακα της δημιουργίας αξίας θα μπορούσε να ξεπεράσει τις προβλέψεις μας».

Τεχνητή Νοημοσύνη και Εργασία

Οι τεχνολογικές επαναστάσεις — από την ηλεκτροδότηση έως το διαδίκτυο — έχουν ιστορικά αναδιαμορφώσει την εργασία, αλλάζοντας τους τύπους των θέσεων εργασίας και τα επίπεδα απασχόλησης.

Ενώ εξακολουθούν να υπάρχουν ανησυχίες ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη θα μπορούσε να αντικαταστήσει εκατομμύρια θέσεις εργασίας και να αυξήσει την ανεργία, η ιστορία δείχνει ότι υπάρχει δυνατότητα για καθαρά θετικό αποτέλεσμα στην αύξηση της απασχόλησης, αν και αυτό θα μπορούσε να συνοδευτεί από μια άνευ προηγουμένου ζήτηση για επανεκπαίδευση.

«Κάθε κύμα τεχνολογικής μεταμόρφωσης έχει φέρει τόσο αναστάτωση όσο και ευκαιρίες», λέει η οικονομολόγος της Morgan Stanley στις ΗΠΑ, Χέδερ Μπέργκερ. «Αναμένουμε ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη θα κάνει το ίδιο: ενώ ορισμένοι ρόλοι μπορεί να αυτοματοποιηθούν, άλλοι θα βελτιωθούν μέσω της ενίσχυσης της AI, ενώ είναι πιθανό να δημιουργηθούν εντελώς καινούργιοι εργασιακοί ρόλοι».

Η agentic AI με είναι πιθανό να επηρεάσει ένα ευρύτερο φάσμα επαγγελμάτων από ό,τι η ανάπτυξη ανθρωποειδών. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι η AI θα οδηγήσει σε μεγαλύτερες απώλειες θέσεων εργασίας. Αντίθετα, θα μπορούσε να μετατοπίσει την εργασία προς εργασίες υψηλότερης αξίας και να δημιουργήσει περισσότερες θέσεις. Αντίθετα, η ενσωματωμένη AI, ενώ επηρεάζει λιγότερες θέσεις εργασίας, έχει μεγαλύτερη πιθανότητα αυτοματοποίησης και αντικατάστασης.

Οι εταιρείες ήδη προετοιμάζονται για αυτή την αλλαγή δημιουργώντας θέσεις σε επίπεδο στελεχών, όπως ο Chief AI Officer, που είναι υπεύθυνος για την καθοδήγηση της υιοθέτησης της AI και την ευθυγράμμισή της με τους επιχειρηματικούς στόχους.

Καθώς τα συστήματα Τεχνητής Νοημοσύνης αναλαμβάνουν περισσότερες ευθύνες λήψης αποφάσεων, οι οργανισμοί θα πρέπει επίσης να επεκτείνουν τους ρόλους στη διακυβέρνηση δεδομένων, τη συμμόρφωση, την πολιτική και την ασφάλεια των πληροφοριών.