Στη Χανγκζού, που συχνά αποκαλείται «Silicon Valley της Κίνας», τεχνολογικοί κολοσσοί και οι startup τρέχουν για να αναπτύξουν προηγμένα τσιπ, ρομποτική και διεπαφές εγκεφάλου - υπολογιστή.



Την ίδια ώρα, σε άλλες γειτονιές της πόλης, νέοι δημιουργοί πειραματίζονται με εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης για ψηφιακά κατοικίδια ή ακόμα και εφαρμογές μαντείας.



Η πόλη στις νοτιοανατολικές ακτές της Κίνας επαναπροσδιορίζει τον ρόλο της ως κόμβος Τεχνητής Νοημοσύνης, έναν χρόνο μετά την άνοδο της DeepSeek που τράβηξε το παγκόσμιο ενδιαφέρον. Το ταχύτατα εξελισσόμενο οικοσύστημα AI της Χανγκζού αποτυπώνει τόσο τις διεθνείς φιλοδοξίες της Κίνας όσο και τον εντεινόμενο εσωτερικό ανταγωνισμό.

Κίνα και Ηνωμένες Πολιτείες κινούνται παράλληλα προς αυτό που πολλοί θεωρούν το επόμενο μεγάλο στοίχημα της τεχνητής νοημοσύνης: τη λεγόμενη «φυσική» ή «ενσωματωμένη» AI.



Πρόκειται για εφαρμογές που επιτρέπουν σε ρομπότ να κινούνται, σε αυτόνομα οχήματα να πλοηγούνται ή ακόμη και σε συστήματα να προσομοιώνουν πραγματικά φαινόμενα, όπως η κλιματική αλλαγή.



Το Πεκίνο έχει ήδη εντάξει την «ενσωματωμένη νοημοσύνη» στις προτεραιότητες του επόμενου Πενταετούς Σχεδίου, ενώ στις ΗΠΑ αρμόδια επιτροπή του Κογκρέσου έχει προειδοποιήσει ότι η Κίνα προχωρά ταχύτατα στον τομέα αυτό.

Στη Χανγκζού, εταιρείες όπως η Manycore, αλλά και κατασκευαστές ρομπότ όπως η Unitree και η Deep Robotics – μέλη των λεγόμενων «έξι μικρών δράκων» της πόλης – ετοιμάζονται για εισαγωγή στο χρηματιστήριο. Σε αντίθεση με τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα, η εκπαίδευση AI για τον φυσικό κόσμο απαιτεί δεδομένα όπως βάρος, υφή, θερμοκρασία και τρόπους αλληλεπίδρασης των αντικειμένων.



Όπως εξηγεί ο συνιδρυτής της Manycore, Βίκτορ Χουάνγκ, η χρήση AI για τον υπολογισμό αυτών των δεδομένων επιταχύνει σημαντικά τη διαδικασία. Αν και η εταιρεία βασίζεται σε τσιπ της Nvidia, ο ίδιος θεωρεί ότι το χαμηλότερο ενεργειακό κόστος της Κίνας μπορεί να αντισταθμίσει τη χρήση λιγότερο προηγμένων, αλλά πιο ενεργοβόρων τσιπ.

Παράλληλα με τους μεγάλους παίκτες, αναπτύσσεται και μια πιο «ανεξάρτητη» AI σκηνή. Στο προάστιο Λιανγκζού, δημιουργοί με χαλαρή κουλτούρα πειραματίζονται με εφαρμογές που καλύπτουν συναισθηματικές ή εξειδικευμένες ανάγκες, από εργαλεία ευεξίας έως εφαρμογές βασισμένες στην παραδοσιακή κινεζική μαντεία.



Το χαμηλό κόστος και η απουσία έντονης εμπορικής πίεσης προσελκύουν νέους επιχειρηματίες, ενώ οι επενδυτές αρχίζουν να δείχνουν ενδιαφέρον. Σε ένα περιβάλλον έντονου ανταγωνισμού και διστακτικών καταναλωτών, πολλές startups κοιτούν πλέον και προς το εξωτερικό, δοκιμάζοντας κάθε πιθανή ιδέα σε μια αγορά που αλλάζει με καταιγιστικούς ρυθμούς.

