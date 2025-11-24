Η Nvidia έχει υπογράψει συμφωνίες για την ενοικίαση διακομιστών αξίας 26 δισεκατομμυρίων δολαρίων από παρόχους υπηρεσιών cloud για τα επόμενα έξι χρόνια, διπλασιάζοντας τις δεσμεύσεις δαπανών για το cloud που είχε ανακοινώσει μόλις πριν από τρεις μήνες.

Όπως μετέδωσε το The Information, το σχέδιο δαπανών για το cloud υποδηλώνει ότι η Nvidia θα ενοικιάσει αρκετές εκατοντάδες χιλιάδες από τις δικές της μονάδες επεξεργασίας γραφικών (GPU) από παρόχους υπηρεσιών cloud όπως η Amazon και η Google, οι οποίοι τις αγοράζουν.

Η Nvidia ανακοίνωσε παράλληλα ότι θα πληρώσει 1 δισεκατομμύριο δολάρια για την ενοικίαση διακομιστών κατά το τρέχον οικονομικό έτος, 6 δισεκατομμύρια δολάρια τόσο το 2027 όσο και το 2028, 5 δισεκατομμύρια δολάρια το 2029 και 4 δισεκατομμύρια δολάρια τόσο το 2030 όσο και το 2031. Αυτό θα καταστήσει την Nvidia έναν από τους μεγαλύτερους καταναλωτές cloud και χρήστες GPU στον κόσμο.

Η Nvidia δήλωσε ότι ενδέχεται να μην χρησιμοποιήσει όλη την χωρητικότητα και πρόσθεσε ότι ορισμένες από τις δεσμεύσεις της «ενδέχεται να μειωθούν, να καταγγελθούν ή να πωληθούν σε τρίτους» από τους παρόχους cloud από τους οποίους ενοικιάζει διακομιστές.

Η δέσμευση δαπανών της Nvidia αυξήθηκε, παρόλο που έχει αποσυρθεί από την αναδυόμενη επιχείρηση cloud computing γνωστή ως DGX Cloud, η οποία είχε ως στόχο την ενοικίαση GPU σε επιχειρηματικούς πελάτες. Αυτές τις μέρες, η Nvidia χρησιμοποιεί το μεγαλύτερο μέρος της χωρητικότητας του διακομιστή DGX Cloud για τις δικές της εσωτερικές δραστηριότητες.

Νωρίτερα αυτό το καλοκαίρι, η Nvidia λάνσαρε ένα άλλο είδος υπηρεσίας cloud, το DGX Cloud Lepton, το οποίο βοηθά τις επιχειρήσεις να νοικιάζουν GPU από διάφορους παρόχους cloud.

Οι δεσμεύσεις της Nvidia στον τομέα του cloud περιλαμβάνουν τη συμφωνία της να νοικιάσει 10.000 από τα τσιπ Τεχνητής Νοημοσύνης της από την startup c Lambda.

Η Nvidia νοικιάζει επίσης τα τσιπ της από την CoreWeave και μεγάλους παρόχους cloud, όπως η Oracle και η Amazon.