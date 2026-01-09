H Meta υπέγραψε συμφωνίας για την «τροφοδότηση» της Τεχνητής Νοημοσύνης από πυρηνική ενέργεια

Η Meta ανακοίνωσε την Παρασκευή συμφωνίες με τρεις παρόχους πυρηνικής ενέργειας, συμπεριλαμβανομένου ενός που υποστηρίζεται από τον CEO της OpenAI, Σαμ Άλτμαν στο πλαίσιο των προσπαθειών της να εξασφαλίσει τους απαραίτητους πόρους για τις φιλοδοξίες της στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Οι συμφωνίες με τις Vistra, TerraPower και Oklo, οι οποίες ασχολούνται με τεχνολογίες πυρηνικής ενέργειας, αφορούν το σύστημα υπολογιστών υπερ-συστήματος Prometheus της Meta, το οποίο κατασκευάζεται σε ένα κέντρο δεδομένων στο Νιου Άλμπανι του Οχάιο.

Οι οικονομικό όροι της συμφωνίας δεν έγιναν γνωστοί σε άμεση φάση, ανέφερε το CNBC.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Meta, Μαρκ Ζούκερμπεργκ, ανακοίνωσε το Prometheus τον Ιούλιο, περιγράφοντας το σύστημα ως ένα από τα κλειδιά για την ανάπτυξη των προηγμένων προσπαθειών της εταιρείας στον τομέα της AI. Η Meta έχει δηλώσει ότι αναμένει το Prometheus να τεθεί σε λειτουργία κάποια στιγμή το 2026.

Συνεργαζόμενη με τις τρεις εταιρείες στον τομέα της παραγωγής ενέργειας, η Meta δήλωσε ότι τα έργα θα πρέπει να προσθέσουν 6,6 γιγαβάτ ισχύος έως το 2035, υπερβαίνοντας τη συνολική ζήτηση που χρειάζεται η πολιτεία του Νιου Χάμσαϊρ.

«Τα υπερσύγχρονα κέντρα δεδομένων και η υποδομή τεχνητής νοημοσύνης είναι απαραίτητα για τη διασφάλιση της θέσης της Αμερικής ως παγκόσμιου ηγέτη στον τομέα της Ττεχνητής Νοημοσύνης», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο επικεφαλής πολιτικής της Meta, Τζόελ Κάπλαν.

Η εταιρεία δήλωσε ότι θα συμβάλει στη χρηματοδότηση των πυρηνικών σταθμών της Vistra στο Οχάιο και την Πενσυλβάνια, παρατείνοντας τη διάρκεια ζωής των εγκαταστάσεων αυτών και αυξάνοντας την παραγωγή ενέργειας τους. Τα πυρηνικά έργα των άλλων δύο εταιρειών βρίσκονται ακόμη σε φάση ανάπτυξης.

Η Meta αναμένει ότι οι συμφωνίες θα δημιουργήσουν «χιλιάδες θέσεις εργασίας στον τομέα των κατασκευών και εκατοντάδες θέσεις εργασίας μακροπρόθεσμης λειτουργίας».

Οι μεγάλοι ανταγωνιστές της Meta στρέφονται επίσης προς την πυρηνική ενέργεια για να τροφοδοτήσουν τις εργασίες τους στην AI. Η Meta, η Amazon και η Google υπέγραψαν τον Μάρτιο συμφωνία για τον τριπλασιασμό της παγκόσμιας παραγωγής πυρηνικής ενέργειας έως το 2050.