H Meta επικρίνει τη Γαλλία για τις κατηγορίες επί των διαφημίσεων εργασίας στο Facebook

Η Meta απέρριψε την Τρίτη μια απόφαση της γαλλικής αρχής προστασίας των δικαιωμάτων κατά του αλγορίθμου της, μετά από καταγγελίες για διαφημίσεις εργασίας με διακρίσεις στο Facebook.

Η ανεξάρτητη αρχή προστασίας των δικαιωμάτων Defenseur des Droits σε απόφαση της 10ης Οκτωβρίου δήλωσε ότι το σύστημα της Meta αντιμετωπίζει τους χρήστες του Facebook διαφορετικά λόγω του φύλου τους, γεγονός που αποτελεί μια μορφή έμμεσης διάκρισης λόγω φύλου.

Συνέστησε στη Meta Ireland και στο Facebook France να λάβουν μέτρα για να διασφαλίσουν ότι οι αγγελίες εργασίας δεν είναι διακριτικές, δίνοντας στον αμερικανικό τεχνολογικό γίγαντα τρεις μήνες για να ενημερώσει τη γαλλική αρχή για τα μέτρα που θα λάβει.

Η υπόθεση υπογραμμίζει τη σκληρή στάση των γαλλικών αρχών έναντι των μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών, είτε για λόγους αντιμονοπωλιακούς είτε για λόγους προστασίας της ιδιωτικής ζωής.

«Διαφωνούμε με αυτή την απόφαση και αξιολογούμε τις επιλογές μας», δήλωσε εκπρόσωπος της Meta.

Η ομάδα εκστρατείας Global Witness, μαζί με τις γαλλικές οργανώσεις για τα δικαιώματα των γυναικών Foundation for Women (Fondation des Femmes) και Women Engineers (Femmes Ingénieures), οι οποίες είχαν υποβάλει καταγγελία στην αρχή προστασίας των δικαιωμάτων, χαιρέτισαν την απόφαση.

«Φαίνεται ότι είναι η πρώτη φορά που μια ευρωπαϊκή ρυθμιστική αρχή αποφασίζει ότι ο αλγόριθμος μιας πλατφόρμας κοινωνικών μέσων κάνει διάκριση με βάση το φύλο, κάτι που αποτελεί σημαντικό βήμα προόδου στην ευθύνη αυτών των πλατφορμών να τηρούν την ισχύουσα νομοθεσία», ανέφεραν σε κοινή δήλωση.