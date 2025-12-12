Η Google παρουσίασε την Πέμπτη μια «επανασχεδιασμένη» εκδοχή του ερευνητικού της agent, Gemini Deep Research, βασισμένη στο πολύ διαφημισμένο, κορυφαίο μοντέλο βάσης της εταιρείας, το Gemini 3 Pro.

Σύμφωνα με το TechCrunch, ο νέος αυτός agent δεν έχει σχεδιαστεί μόνο για την παραγωγή ερευνητικών αναφορών — αν και εξακολουθεί να μπορεί να το κάνει. Πλέον επιτρέπει στους προγραμματιστές να ενσωματώνουν τις ερευνητικές δυνατότητες SATA-model της Google στις δικές τους εφαρμογές. Η δυνατότητα αυτή καθίσταται εφικτή χάρη στο νέο Interactions API της Google, το οποίο έχει σχεδιαστεί ώστε να προσφέρει μεγαλύτερο έλεγχο στους developers στη νέα εποχή της agentic AI.

Το νέο εργαλείο Gemini Deep Research είναι ένας agent ικανός να συνθέτει τεράστιους όγκους πληροφοριών και να διαχειρίζεται πολύ μεγάλα context dumps στο prompt. Η Google αναφέρει ότι χρησιμοποιείται ήδη από πελάτες για εργασίες που κυμαίνονται από εταιρικούς και νομικούς ελέγχους έως έρευνα ασφάλειας της τοξικότητας φαρμάκων.

Η εταιρεία επισημαίνει επίσης ότι σύντομα θα ενσωματώσει αυτόν τον νέο agent βαθιάς έρευνας σε υπηρεσίες όπως το Google Search, το Google Finance, την εφαρμογή Gemini και το δημοφιλές NotebookLM.

Ο τεχνολογικός «κολοσσός» υποστηρίζει ότι το Deep Research επωφελείται από το γεγονός ότι το Gemini 3 Pro είναι το «πιο ακριβές» μοντέλο του.

Οι AI hallucinations — όταν το γλωσσικό μοντέλο απλώς επινοεί πράγματα — είναι ιδιαίτερα κρίσιμο ζήτημα για μεγάλης διάρκειας agentic εργασίες βαθιάς συλλογιστικής, όπου λαμβάνονται πολλές αυτόνομες αποφάσεις μέσα σε λεπτά, ώρες ή και περισσότερο.

Όσο περισσότερες αποφάσεις πρέπει να λάβει ένα LLM, τόσο μεγαλώνει η πιθανότητα ότι μία και μόνο λανθασμένη, «παραισθησιακή» επιλογή μπορεί να ακυρώσει ολόκληρο το αποτέλεσμα.

Για να αποδείξει τους ισχυρισμούς της περί προόδου, η Google δημιούργησε ακόμη ένα benchmark (λες και ο χώρος της τεχνητής νοημοσύνης χρειάζεται κι άλλο). Το νέο benchmark, με την άνευ φαντασίας ονομασία DeepSearchQA, έχει σχεδιαστεί για να δοκιμάζει agents σε σύνθετες, πολυσταδιακές εργασίες αναζήτησης πληροφοριών.