Grok: Υποστηρίζει ότι μπλόκαρε το «γδύσιμο πραγματικών προσώπων», αλλά παραμένει υπό δικαστική διερεύνηση

Το κοινωνικό δίκτυο Χ του Ίλον Μασκ ανακοίνωσε ότι έλαβε μέτρα για να «εμποδίσει» το εργαλείο του της Τεχνητής Νοημοσύνης Grok «να γδύνει» «πραγματικά πρόσωπα», αλλά χρειάζεται ακόμη να πείσει τις αρχές πολλών χωρών που έχουν εκκινήσει έρευνες εναντίον του.

«Εφαρμόσαμε τεχνολογικά μέτρα για να εμποδίσουμε τον λογαριασμό Grok να επιτρέπει την έκδοση εικόνων πραγματικών προσώπων με αποκαλυπτικές εμφανίσεις, όπως μπικίνι», ανακοίνωσε το Χ σε μήνυμα που αναρτήθηκε το βράδυ της Τετάρτης στις ΗΠΑ.

Το Χ δηλώνει ότι επέβαλε περιορισμούς «επεξεργασίας» σε «όλους τους χρήστες, συμπεριλαμβανομένων των επί πληρωμή συνδρομητών». Ομως το μήνυμα αφήνει να πλανάται η αβεβαιότητα, αφού διευκρινίζει ότι εφαρμόζει «γεωγραφικό αποκλεισμό» για την «δημιουργία» μέσω του Grok εικόνων γδυμένων πραγματικών προσώπων «εντός του πεδίου εφαρμογής νομικού πλαισίου βάσει του οποίου αυτό είναι παράνομο».

Λίγες ώρες πριν, η Ευρωπαϊκή Ενωση και το Ηνωμένο Βασίλειο είχαν εκφράσει συγκρατημένη ικανοποίηση για την λήψη των επιπλέον αυτών μέτρων που είχαν ανακοινωθεί πριν δημοσιευθούν και αποσαφηνισθούν.

«Σημειώνουμε τα επιπλέον μέρα που υιοθετήθηκαν και θα αποτιμήσουμε προσεκτικά αυτές τις αλλαγές για να βεβαιωθούμε ότι προστατεύουν αποτελεσματικά τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ενωσης», δήλωσε ο Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Τομά Ρενιέ και προειδοποίησε ότι, αν αυτές οι αλλαγές δεν είναι αποτελεσματικές, η Κομισιόν δεν θα διστάσει να χρησιμοποιήσει ολόκληρο το νομικό πλαίσιο που της επιτρέπει να επιβάλλει χρηματικά πρόστιμα μέχρι και να μπλοκάρει την πλατφόρμα στο έδαφός της.

«Πληροφορήθηκα σήμερα ότι το Χ ενεργεί για να διασφαλίσει πλήρη συμμόρφωση προς την βρετανική νομοθεσία. Αν ισχύει, είναι θετικό, αλλά δεν θα υποχωρήσουμε και εκείνοι οφείλουν να λάβουν μέτρα», είχε δηλώσει λίγο πριν ο βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ ενώπιον του κοινοβουλίου υπενθυμίζοντας ότι διεξάγεται έρευνα για το θέμα από ανεξάρτητη βρετανική αρχή.

Σήμερα η Μαλαισία ανακοίνωσε ότι διαπίστωσε πως τα μέτρα τα οποία ελήφθησαν από το Χ για να εμποδισθεί το Grok να δημιουργεί ανάρμοστες εικόνες δεν έχουν τεθεί σε εφαρμογή στο σύνολό τους. Οι αρχές της Μαλαισίας είχαν ανακοινώσει την Τρίτη ότι προσέφυγαν στην δικαιοσύνη κατά των δικτύων Χ και xAI.

Οπως ισχύει από τις 9 Ιανουαρίου, η δημιουργία εικόνων με το Grok περιορίζεται στους επί πληρωμή συνδρομητές, επιβεβαιώνει το Χ.

Στις αρχές του Ιανουαρίου, η πλατφόρμα είχε ανακοινώσει ότι «λαμβάνει μέτρα κατά παράνομου περιεχομένου απαλείφοντάς το, διακόπτοντας οριστικά τους λογαριασμούς και συνεργαζόμενο με τις τοπικές αρχές».

Αλλά στην συνέχεια το Χ τήρησε σιγή παρά την πληθώρα των διαμαρτυριών και των απειλών για επιβολή κυρώσεων.

Ορισμένοι χρήστες χρησιμοποίησαν το Grok για να κάνουν αναρτήσεις στο Χ ή να απαντήσουν σε μηνύματα με φωτογραφίες γυναικών που συνοδεύονταν από την προτροπή «Βάλτης μπικίνι» για την δημιουργία ενός deepfake μοντάζ.

Ερευνα στην Καλιφόρνια

Σύμφωνα με ανάλυση της μκο AI Forensics επί 20.000 εικόνων που έχει δημιουργήσει το Grok, περισσότερες από τις μισές εμφανίζουν πρόσωπα σε διάφορα στάδια γύμνιας, το 81% των οποίων ήταν γυναίκες και το 2% έμοιαζαν ανήλικες.

Το σκάνδαλο οδήγησε στο μπλοκάρισμα του Grok στην Ινδονησία και την Μαλαισία το σαββατοκύριακο. Η Ινδία ανακοίνωσε ότι απάλειψε χιλιάδες αναρτήσεις στο Χ, ενώ πλήθος δικαστικών και διοικητικών προσφυγών κατατέθηκε στον κόσμο.

Ο γενικός εισαγγελέας της Καλιφόρνιας ανακοίνωσε χθες την έναρξη έρευνας για να διαπιστωθεί «αν και με ποιον τρόπο το xAI παραβίασε τον νόμο». «Ζητώ από το xAI να λάβει αμέσως μέτρα ώστε αυτό να μην επαναληφθεί», δήλωσε ο Ρομπ Μπόντα, Δημοκρατικός, μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων πολέμιος των προσπαθειών του Τραμπ να αποτρέψει την επιβολή ρυθμιστικού πλαισίου για την AI.

Ο εισαγγελέας που θα διεκδικήσει δεύτερη θητεία τον Νοέμβριο τάσσεται υπέρ της πολιτικής μηδενικής ανοχής στην δημιουργία και την μετάδοση μέσω της ΑΙ μη συναινετικών προσωπικού χαρακτήρα εικόνων ή υλικού παιδικής πορνογραφίας.

Ο Ιλον Μασκ καταγγέλλει τακτικά τα ρυθμιστικά μέτρα των κυβερνήσεων που κατά την γνώμη του αποσκοπούν στην «κατάργηση της ελευθερίας της έκφρασης». Και διακηρύσσει ότι πρόθεσή του είναι να προσφέρει «αntiwoke» Τεχνητή Νοημοσύνη, απελευθερωμένη από την πολιτική ορθότητα και μεταθέτει στους χρήστες τις ευθύνες.

Από την πλευρά τους, 28 ΜΚΟ υπέγραψαν την Τετάρτη το αίτημα της φεμινιστικής οργάνωσης Ultraviolet προς τη Google και την Apple να αποσύρουν το Grok και το X από τα appstore τους.