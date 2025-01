Google: Μοντέλα Τεχνητής Νοημοσύνης μπορούν να προσομοιώνουν τον φυσικό κόσμο

Πάνω σε μοντέλα Τεχνητής Νοημοσύνης που μπορούν να προσομοιώσουν τον φυσικό κόσμο θα μπορεί να εργαστεί ομάδα την οποία δημιουργεί η Google και θα αποτελεί μέρος του Google DeepMind, με επικεφαλής τον Tim Brooks, όπως έγινε γνωστό με ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ.

«Το DeepMind έχει φιλόδοξα σχέδια για την κατασκευή μαζικών γεννητικών μοντέλων που προσομοιώνουν τον κόσμο. Προσλαμβάνω για μια νέα ομάδα με αυτή την αποστολή», έγραψε ο Brooks το πρωί της Δευτέρας (6/1).

DeepMind has ambitious plans to make massive generative models that simulate the world. I'm hiring for a new team with this mission. Come build with us!https://t.co/pqvALtAvLs https://t.co/vtwgeXl9Dl