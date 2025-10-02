Google: Χάκερ στέλνουν εκβιαστικά mail σε στελέχη διαφόρων επιχειρήσεων

Η Google ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι χάκερ στέλνουν εκβιαστικά mail σε έναν αδιευκρίνιστο αριθμό στελεχών από διάφορες εταιρείες, ισχυριζόμενοι ότι έχουν κλέψει ευαίσθητα δεδομένα από τις επιχειρηματικές εφαρμογές Oracle.

Η εταιρεία ανέφερε ότι μια ομάδα που ισχυρίζεται ότι συνδέεται με τη συμμορία ransomware cl0p έστελνε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε «στελέχη πολλών οργανισμών, ισχυριζόμενη ότι έχει κλέψει ευαίσθητα δεδομένα από το Oracle E-Business Suite».

Η Google προειδοποίησε ότι «δεν διαθέτει επί του παρόντος επαρκή στοιχεία για να αξιολογήσει με βεβαιότητα την αλήθεια αυτών των ισχυρισμών».

Η Σύνθια Κάιζερ, επικεφαλής του Κέντρου Έρευνας Ransomware της εταιρείας κυβερνοασφάλειας Halcyon, δήλωσε ότι η εταιρεία της είχε δει απαιτήσεις εκβιασμού «της τάξης των επτά ή οκτώ ψηφίων», με την υψηλότερη να φτάνει τα «50 εκατομμύρια δολάρια».

Η ίδια είπε ότι υπάρχουν πρώιμες ενδείξεις ότι οι δράστες ενδέχεται να συνδέονται με την ομάδα.

«Υπάρχει μεγάλη αλληλεπικάλυψη μεταξύ όλων αυτών των ομάδων και υπάρχουν μιμητές σε όλο το οικοσύστημα», είπε η Κάιζερ, προσθέτοντας ότι οι περισσότερες πληροφορίες που θα προκύψουν τις επόμενες ημέρες θα βοηθήσουν να σχηματιστεί μια πιο σαφής εικόνα.

Η Google περιέγραψε την επίθεση ως «υψηλού όγκου», αλλά αρνήθηκε να μοιραστεί περισσότερες λεπτομέρειες.