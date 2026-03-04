Google: Φέρνει επανάσταση στον εντοπισμό αποσκευών, αναβαθμίζοντας το οικοσύστημα Android

Σε μια στρατηγική κίνηση ενίσχυσης του οικοσυστήματός της, η Google ανακοίνωσε μια σειρά νέων δυνατοτήτων για το Android, παράλληλα με το καθιερωμένο Pixel Drop Μαρτίου και η σημαντικότερη προσθήκη αφορά τη διαχείριση χαμένων αποσκευών, λύνοντας ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα των σύγχρονων ταξιδιωτών.

Ψηφιακή συνεργασία με αεροπορικές εταιρείες

Μέσω της εφαρμογής Find Hub, οι χρήστες που διαθέτουν συμβατά tracker tags στις αποσκευές τους μπορούν πλέον να δημιουργούν έναν μοναδικό, ασφαλή σύνδεσμο (URL) της τοποθεσίας του αντικειμένου τους.

Αυτός ο σύνδεσμος μπορεί να κοινοποιηθεί απευθείας στις αεροπορικές εταιρείες, επιτρέποντας στο προσωπικό εδάφους να εντοπίζει σε πραγματικό χρόνο τις βαλίτσες. Για τη διασφάλιση της ιδιωτικότητας, ο σύνδεσμος λήγει αυτόματα μετά από επτά ημέρες ή μόλις η συσκευή ανιχνεύσει ότι η αποσκευή επέστρεψε στον κάτοχό της. Ήδη, περισσότερες από 10 διεθνείς εταιρείες, όπως οι Lufthansa, Air India και Turkish Airlines, έχουν ενσωματώσει τη λειτουργία στις διαδικασίες τους.

Ενίσχυση της επικοινωνίας και του Google Play

Η Google αναβαθμίζει την εμπειρία κλήσεων με τα «Calling Cards», επιτρέποντας στους χρήστες να εξατομικεύουν την οθόνη που εμφανίζεται στους παραλήπτες των κλήσεών τους. Παράλληλα, το Google Messages υποστηρίζει πλέον την κοινοποίηση τοποθεσίας σε πραγματικό χρόνο απευθείας μέσα στο περιβάλλον της συνομιλίας. Στο πεδίο των εφαρμογών, το Google Play εισάγει ένα feed με βίντεο σύντομης διάρκειας, διευκολύνοντας την ανακάλυψη νέου περιεχομένου μέσω οπτικής επίδειξης των δυνατοτήτων κάθε app.

Αποκλειστικές δυνατότητες για συσκευές Pixel

Οι κάτοχοι Pixel τηλεφώνων και ρολογιών επωφελούνται από στοχευμένες βελτιώσεις, όπως το Circle to Search το οποίο εμπλουτίζεται με το εργαλείο «Find the Look» για την αναγνώριση μεμονωμένων κομματιών μιας ενδυμασίας, καθώς και τη λειτουργία «Try It On» για εικονική δοκιμή ρούχων.

Επίσης, τα μοντέλα τρίτης γενιάς υποστηρίζουν πλέον gestures (όπως το διπλό τσίμπημα των δακτύλων) για τον χειρισμό κλήσεων και προπονήσεων και επιπλέον, προστίθεται η λειτουργία αυτόματου κλειδώματος του τηλεφώνου όταν ο χρήστης απομακρύνεται από την εμβέλεια του ρολογιού, ενώ το widget θα παρέχει πλέον live ενημερώσεις για τα μέσα μαζικής μεταφοράς και σκορ αθλητικών αγώνων σε πραγματικό χρόνο.