Google: Διαψεύδει τα δημοσιεύματα περί παραβίασης της ασφάλειας του Gmail

«Ψευδή» χαρακτήρισε σε ανάρτησή της η Google τα δημοσιεύματα περί παραβίασης της ασφάλειας του Gmail, υπογραμμίζοντας πως «τα μέτρα ασφαλείας του Gmail είναι ισχυρά και οι χρήστες παραμένουν προστατευμένοι».

Το δημοσίευμα ανέφερε πως η παραβίαση οδήγησε στη διαρροή 183 εκατομμυρίων κωδικών πρόσβασης.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Τα δημοσιεύματα για «παραβίαση της ασφάλειας του Gmail που επηρεάζει εκατομμύρια χρήστες» είναι ψευδείς. Τα μέτρα ασφαλείας του Gmail είναι ισχυρά και οι χρήστες παραμένουν προστατευμένοι.

Οι ανακριβείς αναφορές προέρχονται από μια παρεξήγηση των βάσεων δεδομένων infostealer, οι οποίες συλλέγουν τακτικά διάφορες δραστηριότητες κλοπής διαπιστευτηρίων που συμβαίνουν στο διαδίκτυο. Δεν αντανακλούν μια νέα επίθεση που στοχεύει σε κάποιο συγκεκριμένο άτομο, εργαλείο ή πλατφόρμα.



Οι χρήστες μπορούν να προστατευθούν από την κλοπή διαπιστευτηρίων ενεργοποιώντας την επαλήθευση 2 βημάτων και υιοθετώντας κλειδιά πρόσβασης ως μια ισχυρότερη και ασφαλέστερη εναλλακτική λύση έναντι των κωδικών πρόσβασης, καθώς και επαναφέροντας τους κωδικούς πρόσβασης όταν εντοπίζονται σε μεγάλες παρτίδες όπως αυτή.

https://support.google.com/accounts/answer/10956730

Το Gmail αναλαμβάνει δράση όταν εντοπίζουμε μεγάλες παρτίδες ανοιχτών διαπιστευτηρίων, βοηθώντας τους χρήστες να επαναφέρουν τους κωδικούς πρόσβασης και να εξασφαλίσουν εκ νέου τους λογαριασμούς τους».