Η Google ενημέρωσε αθόρυβα την ιστοσελίδα της ομάδας Responsible AI and Human Centered Technology (RAI-HCT), της ομάδας που είναι επιφορτισμένη με τη διεξαγωγή ερευνών σχετικά με την ασφάλεια, τη δικαιοσύνη και την επεξηγηματικότητα της Τεχνητής Νοημοσύνης, για να διαγράψει τις αναφορές της «ισότητας» και του «diversity», σύμφωνα με πληροφορίες του TechCrunch.

Μια προηγούμενη έκδοση της σελίδας χρησιμοποιούσε γλώσσα όπως «περιθωριοποιημένες κοινότητες», «diversity», «υποεκπροσωπούμενες ομάδες» και «ισότητα» για να περιγράψει το έργο της ομάδας RAI-HCT. Η εν λόγω γλώσσα έχει αφαιρεθεί ή σε ορισμένες περιπτώσεις αντικατασταθεί με λιγότερο συγκεκριμένη διατύπωση.

Η Google δεν ανταποκρίθηκε αμέσως σε αίτημα για σχολιασμό.

Date: Feb 26 - March 6, 2025

Company: @Google

Change: Scrubbed mentions of diversity and equity from the mission description of their Responsible AI team. pic.twitter.com/i9VvBcHMQ6