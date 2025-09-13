Αυτή την εβδομάδα, η OpenAI και η Oracle προκάλεσαν τριγμούς στις αγορές με μια αιφνιδιαστική συμφωνία ύψους 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων διάρκειας πέντε ετών, μέρος ενός κύματος νέων συμφωνιών που εκτόξευσαν τη μετοχή του παρόχου cloud υποδομών.

Όμως ίσως οι αγορές δεν θα έπρεπε να αιφνιδιαστούν.

Η συμφωνία υπενθυμίζει ότι, παρά τον «παραδοσιακό» της χαρακτήρα, η Oracle εξακολουθεί να διαδραματίζει βασικό ρόλο στην υποδομή Τεχνητής Νοημοσύνης.

Από την πλευρά της OpenAI, η συμφωνία αποκαλύπτει περισσότερα απ’ όσα υποδηλώνει η έλλειψη λεπτομερειών.

Πρώτον, η προθυμία της startup να πληρώσει τόσο μεγάλα ποσά για υπολογιστική ισχύ αποτελεί ένδειξη της τεράστιας «όρεξής» της για επέκταση - ακόμη κι αν παραμένει ασαφές από πού θα προέλθει η ενέργεια για να υποστηρίξει αυτούς τους υπολογιστές ή πώς θα καταφέρει να χρηματοδοτήσει το κόστος.

Ο Chirag Dekate, αντιπρόεδρος της εταιρείας ερευνών Gartner, δήλωσε στο TechCrunch ότι είναι ξεκάθαρο γιατί και οι δύο πλευρές ενδιαφέρθηκαν για αυτή τη συμφωνία.

Σύμφωνα με τον ίδιο, έχει λογική για την OpenAI να συνεργάζεται με πολλαπλούς παρόχους υποδομών.

Αυτό επιτρέπει στην εταιρεία να διαφοροποιήσει την υπολογιστική της υποδομή - διασπείροντας τον κίνδυνο σε πολλούς παρόχους cloud - και της προσφέρει στρατηγικό πλεονέκτημα στην κλιμάκωση σε σχέση με ανταγωνιστές της.

«Η OpenAI φαίνεται να στήνει μία από τις πιο ολοκληρωμένες παγκόσμιες υποδομές AI υπερυπολογιστών, κατάλληλη για ακραία κλιμάκωση και για εφαρμογή μοντέλων εκεί που χρειάζεται,» δήλωσε ο Dekate.

«Αυτό είναι εξαιρετικά μοναδικό. Πιθανότατα αποτελεί υπόδειγμα του πώς πρέπει να είναι ένα οικοσύστημα μοντέλων τεχνητής Νοημοσύνης.»

Ορισμένοι παρατηρητές στον κλάδο εξέφρασαν έκπληξη για τη συμμετοχή της Oracle, τονίζοντας πως ο ρόλος της στην «έκρηξη της AI» ήταν περιορισμένος σε σύγκριση με ανταγωνιστές όπως η Google, το Microsoft Azure και η AWS.

Ωστόσο, ο Dekate θεωρεί ότι δεν πρέπει να προκαλεί έκπληξη: η Oracle έχει ήδη συνεργαστεί με παρόχους υπερκλίμακας και παρέχει την υποδομή για τη μεγάλη δραστηριότητα του TikTok στις ΗΠΑ.