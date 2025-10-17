Γιατί η Google DeepMind συνεργάζεται με μια νεοφυή επιχείρηση στην ενεργειακή σύντηξη

Η νεοφυής επιχείρηση στον τομέα της ενέργειας Commonwealth Fusion Systems (CFS) ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι συνεργάζεται με το τμήμα DeepMind της Google για να βελτιώσει — και μάλιστα να τελειοποιήσει — τη λειτουργία του μελλοντικού αντιδραστήρα Sparc χρησιμοποιώντας Τεχνητή Νοημοσύνη.

Όπως αναφέρει το Techcrunch, το σχέδιο των εταιρειών είναι να προσομοιώσουν το πλάσμα που θα καίγεται μέσα στον αντιδραστήρα της CFS χρησιμοποιώντας το εξειδικευμένο λογισμικό DeepMind, γνωστό ως Torax. Σχεδιάζουν επίσης να συνδυάσουν το Torax με μοντέλα Τεχνητής Νοημοσύνης για να βοηθήσουν την CFS να βρει τον καλύτερο τρόπο για την επίτευξη ενέργειας σύντηξης.

Η ενέργεια σύντηξης υπόσχεται να παράγει τεράστιες ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας με μηδενικές εκπομπές από μια σχεδόν απεριόριστη πηγή καυσίμου: το νερό. Οι εταιρείες που ασχολούνται με την Τεχνητή Νοημοσύνη είναι αισιόδοξες για τις νεοφυείς επιχειρήσεις σύντηξης ως πηγή ηλεκτρικής ενέργειας για την τροφοδοσία των ενεργοβόρων data centers. Η Google φαίνεται να τις θεωρεί επίσης ως πιθανούς πελάτες.

Αυτή δεν είναι η πρώτη απόπειρα της Google στον τομέα της πυρηνικής σύντηξης. Η εταιρεία έχει συνεργαστεί με μια άλλη νεοφυή επιχείρηση σύντηξης, την TAE Technologies, για να χρησιμοποιήσει την Τεχνητή Νοημοσύνη ώστε να μελετήσει πώς συμπεριφέρεται το πλάσμα μέσα στη μηχανή σύντηξης της TAE.

Υπάρχει ένας λόγος για τον οποίο η Google συνεχίζει να επανέρχεται στο πρόβλημα: η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί να είναι ιδανική για να καταστήσει δυνατή την ενέργεια σύντηξης.

Μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι νεοσύστατες επιχειρήσεις στον τομέα της σύντηξης είναι η διατήρηση του πλάσματος μέσα σε έναν αντιδραστήρα σε αρκετά υψηλή θερμοκρασία για αρκετό χρονικό διάστημα. Σε αντίθεση με τις αντιδράσεις πυρηνικής σχάσης, οι οποίες είναι αυτοσυντηρούμενες (self-sustaining), οι αντιδράσεις σύντηξης είναι δύσκολο να διατηρηθούν σε περιβάλλοντα που δεν είναι ουράνια σώματα, όπως ο Ήλιος. Χωρίς αυτό το είδος μάζας και βαρύτητας, το πλάσμα κινδυνεύει συνεχώς να διαχυθεί και να σβήσει.

Στους αντιδραστήρες της CFS, ισχυροί μαγνήτες αντικαθιστούν τη βαρύτητα για να βοηθήσουν στη συγκράτηση του πλάσματος, αλλά δεν είναι τέλειοι. Οι χειριστές των αντιδραστήρων πρέπει να αναπτύξουν λογισμικό ελέγχου που να επιτρέπει στη συσκευή να αντιδρά συνεχώς στις μεταβαλλόμενες συνθήκες του πλάσματος.