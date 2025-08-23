Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επενδύει σχεδόν 9 δισεκατομμύρια δολάρια στην Intel σε αντάλλαγμα για μερίδιο 9,9% στο μετοχικό της κεφάλαιο. Ωστόσο, σύμφωνα με αναλυτές, τα χρήματα αυτά – τα οποία ο προβληματικός κατασκευαστής μικροεπεξεργαστών επρόκειτο να λάβει ούτως ή άλλως βάσει ενός ομοσπονδιακού νόμου χρηματοδότησης – δεν θα αρκέσουν για να ανακάμψει.

Αυτό που χρειάζεται η Intel είναι εξωτερικοί πελάτες για τη λεγόμενη πρωτοποριακή διαδικασία κατασκευής 14A - ένα δύσκολο εγχείρημα, τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος, Λιπ Μπου Ταν, ο οποίος ανέλαβε την ηγεσία της εταιρείας τον Μάρτιο, προειδοποίησε τον περασμένο μήνα ότι η εταιρεία ενδέχεται να αναγκαστεί να εγκαταλείψει τη δραστηριότητα κατασκευής τσιπ αν δεν καταφέρει να εξασφαλίσει μεγάλους πελάτες. «Στο μέλλον, η επένδυσή μας στην Intel 14A θα βασίζεται σε επιβεβαιωμένες δεσμεύσεις πελατών», δήλωσε.



Ο Κινγκάι Τσαν, αναλυτής της Summit Insights, υπογράμμισε την οικονομική λογική του μηνύματος του Ταν: «Η Intel πρέπει να εξασφαλίσει επαρκή όγκο πελατών για να προχωρήσει στην παραγωγή των κόμβων 18A και 14A, ώστε να καταστήσει οικονομικά βιώσιμο το τμήμα κατασκευής τσιπ», δήλωσε, αναφερόμενος στις διαδικασίες κατασκευής της Intel.

«Δεν πιστεύουμε ότι οποιαδήποτε κυβερνητική επένδυση θα αλλάξει τη μοίρα του τμήματος κατασκευής τσιπ, αν δεν καταφέρει να εξασφαλίσει επαρκή πελατολόγιο».

Ο κατασκευαστής τσιπ, που κάποτε ήταν συνώνυμος με την αμερικανική υπεροχή στην κατασκευή τσιπ, έχει υποστεί πλήγμα λόγω των πολυετών διαχειριστικών λαθών, παραχωρώντας την ηγετική θέση στην κατασκευή στην TSMC της Ταϊβάν και χάνοντας τον αγώνα για τα τσιπ τεχνητής νοημοσύνης από την Nvidia.

Τώρα, σε αδιέξοδο, η Intel πρέπει να αποδείξει ότι είναι σε θέση να κατασκευάζει προηγμένα τσιπ για να προσελκύσει πελάτες. Το Reuters ανέφερε ότι η τρέχουσα διαδικασία 18A της Intel, που είναι λιγότερο προηγμένη από την 14A, αντιμετωπίζει προβλήματα με την απόδοση, δηλαδή το μέτρο του πόσα τσιπ που έχουν τυπωθεί είναι αρκετά καλά για να διατεθούν στους πελάτες.

Οι μεγάλες εργοστάσια τσιπ, συμπεριλαμβανομένης της TSMC, αναλαμβάνουν το κόστος της χαμηλής απόδοσης κατά τις πρώτες επαναλήψεις της διαδικασίας όταν συνεργάζονται με πελάτες όπως η Apple. Για την Intel, η οποία ανέφερε καθαρές ζημίες για έξι συνεχόμενα τρίμηνα, αυτό είναι δύσκολο να γίνει και να εξακολουθήσει να έχει κέρδη.



«Εάν η απόδοση είναι κακή, οι νέοι πελάτες δεν θα χρησιμοποιήσουν την Intel Foundry, οπότε αυτό δεν θα λύσει το τεχνικό πρόβλημα της εταιρείας», δήλωσε ο Ριούτα Μακίνο, αναλυτής της Gabelli Funds, η οποία κατέχει μετοχές της Intel.

Ο Μακίνο, ο οποίος πιστεύει ότι η Intel μπορεί τελικά να παράγει τσιπ με βέλτιστη απόδοση, θεωρεί τη συμφωνία ως καθαρά αρνητική για την Intel σε σύγκριση με την απλή λήψη της χρηματοδότησης στο πλαίσιο του νόμου CHIPS, όπως είχε αρχικά υποσχεθεί η κυβέρνηση Μπάιντεν.



«Δεν πρόκειται για δωρεάν χρήματα», δήλωσε.

Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση δεν θα λάβει θέση στο διοικητικό συμβούλιο της Intel και έχει συμφωνήσει να ψηφίζει μαζί με το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας σε θέματα που απαιτούν την έγκριση των μετόχων, δήλωσε η Intel. Ωστόσο, αυτή η συμφωνία ψήφου συνοδεύεται από «περιορισμένες εξαιρέσεις» και η κυβέρνηση αποκτά τις μετοχές της Intel με έκπτωση 17,5% σε σχέση με την τιμή κλεισίματος της Παρασκευής.



Η συμμετοχή αυτή θα καταστήσει την κυβέρνηση των ΗΠΑ τον μεγαλύτερο μέτοχο της Intel, αν και ούτε ο Τραμπ ούτε η Intel αποκάλυψαν πότε θα πραγματοποιηθεί η συναλλαγή.

Κάμψη του ενδιαφέροντος

Η επένδυση, η τελευταία έκτακτη παρέμβαση του Λευκού Οίκου στις αμερικανικές επιχειρήσεις, είναι σύμφωνη με την επιθυμία του προέδρου να ενισχύσει την εγχώρια παραγωγή και να επαναφέρει θέσεις εργασίας. Ακολουθεί τα σχόλια του Τραμπ νωρίτερα αυτό το μήνα, ο οποίος χαρακτήρισε τον Ταν «εξαιρετικά διχασμένο» λόγω των δεσμών του με κινεζικές εταιρείες και ζήτησε την παραίτησή του. Ωστόσο, ο Τραμπ σύντομα άλλαξε γνώμη για τον Ταν.

Ορισμένοι αναλυτές υποστηρίζουν ότι η Intel θα μπορούσε να επωφεληθεί από την υποστήριξη της κυβέρνησης, μεταξύ άλλων για την κατασκευή εργοστασίων.

Η Intel έχει δηλώσει ότι επενδύει περισσότερα από 100 δισεκατομμύρια δολάρια για την επέκταση των εργοστασίων της στις ΗΠΑ και αναμένει να ξεκινήσει την παραγωγή τσιπ μεγάλου όγκου αργότερα φέτος στο εργοστάσιό της στην Αριζόνα.

«Η πρόσβαση σε κεφάλαια και ένας νέος μερικός ιδιοκτήτης που θέλει να σε δει να πετυχαίνεις είναι και τα δύο σημαντικά», δήλωσε ο Πίτερ Τουζ, πρόεδρος της Chase Investment Counsel.

Η επένδυση 8,9 δισεκατομμυρίων δολαρίων της κυβέρνησης προστίθεται στα 2,2 δισεκατομμύρια δολάρια που έχει λάβει η Intel μέχρι σήμερα, ανεβάζοντας το συνολικό ποσό της επένδυσης σε 11,1 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με δήλωση της Intel.

Η κυβέρνηση θα λάβει επίσης ένα πενταετές δικαίωμα προαίρεσης, με τιμή 20 δολάρια ανά μετοχή για επιπλέον 5% των μετοχών της Intel, το οποίο θα μπορεί να ασκηθεί εάν η Intel παύσει να κατέχει τουλάχιστον το 51% της επιχείρησης κατασκευής τσιπ.

«Από τη μία πλευρά, η συμμετοχή της κυβέρνησης θα μπορούσε να θεωρηθεί ως ένα ισχυρό μήνυμα ότι η Intel είναι «πολύ μεγάλη για να χρεοκοπήσει». Από την άλλη πλευρά, οι άνθρωποι ανησυχούν για τις πιθανές επιπτώσεις στη διακυβέρνηση και για τον τρόπο με τον οποίο αυτό μπορεί να επηρεάσει την ικανότητα της εταιρείας να ενεργεί προς το συμφέρον των μετόχων», δήλωσε ο Άντι Λι ανώτερος αναλυτής της CreditSights.

«Η εταιρεία δεν λαμβάνει πρόσθετη κρατική χρηματοδότηση... κάτι που δείχνει μια ελαφρώς ασθενέστερη διάθεση της αμερικανικής κυβέρνησης να παράσχει υποστήριξη».

Η επένδυση ακολουθεί την έγχυση 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων από τη SoftBank που ανακοινώθηκε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα.

«Αυτή είναι μια εξαιρετική συμφωνία για την Αμερική, αλλά και για την Intel. Η κατασκευή προηγμένων ημιαγωγών και τσιπ, που είναι η δραστηριότητα της Intel, είναι θεμελιώδης για το μέλλον της χώρας μας», δήλωσε ο Τραμπ την Παρασκευή.