Γιούβαλ Χαράρι: Το ChatGPT θα μπορούσε να δημιουργήσει μια νέα θρησκεία

«Ο κόσμος βρίσκεται στα πρόθυρα μιας νέας θρησκείας που δημιουργείται από την τεχνητή νοημοσύνη», υποστηρίζει ο ιστορικός Γιούβαλ Χαράρι.

Ο Ισραηλινός ακαδημαϊκός -γνωστός για το best seller βιβλίο του Sapiens: A Brief History of Humankind, δήλωσε ότι το λογισμικό ChatGPT θα μπορούσε να προσελκύσει πιστούς δημιουργώντας τα δικά του ιερά κείμενα.

Όπως τόνισε από το βήμα του επιστημονικού συνεδρίου ο Χαράρι, η Τεχνητή Νοημοσύνη δεν χρειάζεται να μας εξοντώσει με φυσικό τρόπο, αφού θα μπορεί να ελέγξει τους ανθρώπους δημιουργώντας νέες θρησκείες, τις οποίες θα ακολουθούν τυφλά. Και επισημαίνει ότι εφόσον η AI κατέκτησε την ανθρώπινη γλώσσα μπορεί να τη χρησιμοποιήσει για να διαμορφώσει τον ανθρώπινο πολιτισμό.

«Στο μέλλον μπορεί να δούμε λατρείες και θρησκείες, τα ιερά κείμενα των οποίων θα έχουν γραφτεί από μια μη ανθρώπινη νοημοσύνη. Φυσικά, οι θρησκείες σε όλη την Ιστορία ισχυρίστηκαν ότι τα ιερά τους βιβλία γράφτηκαν από άγνωστη ανθρώπινη νοημοσύνη. Γεγονός που θα μπορούσε να επιφέρει εκτεταμένες συνέπειες», ανέφερε ο Δρ Χαράρι.

Ο Γιούβαλ Χαράρι πρόσφατα ένωσε τη φωνή του μαζί με εκείνη του Ίλον Μασκ και του συνιδρυτή της Apple, Στιβ Βόζνιακ, ζητώντας μια πολύ πιο προσεκτική προσέγγιση αναφορικά με την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Στο συνέδριο που έλαβε χώρα στην Ελβετία ο διάσημος συγγραφέας, απηύθυνε νέα έκκληση για τη λήψη μέτρων που θα διασφαλίζουν ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν θα επηρεάζει τις ενέργειες μεγάλου αριθμού ανθρώπων με τρόπους που θα μπορούσαν να υπονομεύσουν τη δημοκρατία.

Και κατέληξε λέγοντας ότι: «Οι φαρμακευτικές εταιρείες δεν μπορούν να πουλήσουν στους ανθρώπους νέα φάρμακα χωρίς πρώτα να υποβληθούν σε αυστηρούς ελέγχους ασφαλείας. Ομοίως, οι κυβερνήσεις πρέπει να απαγορεύσουν αμέσως την κυκλοφορία στον δημόσιο τομέα επαναστατικών εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης προτού αυτά αποδειχθούν ασφαλή».

