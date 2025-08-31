Techcrunch

Ο Άντριου Φέργκιουσον, ο οποίος διορίστηκε από τον Τραμπ ως πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Εμπορίου (FTC), εξέφρασε πρόσφατα ανησυχία ότι «η διαχείριση του Gmail από την Alphabet είναι σχεδιασμένη ώστε να έχει κομματικές επιπτώσεις».

Σε επιστολή του προς τον CEO της Alphabet, Σούνταρ Πιτσάι, ο Φέργκιουσον αναφέρθηκε σε πρόσφατο άρθρο της New York Post που περιγράφει παράπονα της εταιρείας Targeted Victory (μια εταιρεία συμβούλων και δημοσίων σχέσεων που έχει συνεργαστεί με τη Ρεπουμπλικανική Εθνική Επιτροπή και την πλατφόρμα X του Ίλον Μασκ), σύμφωνα με τα οποία το Gmail χαρακτηρίζει ως ανεπιθύμητα τα emails που περιέχουν συνδέσμους προς την ρεπουμπλικανική πλατφόρμα χρηματοδότησης WinRed, αλλά δεν κάνει το ίδιο για τα emails που παραπέμπουν στη δημοκρατική ActBlue.

«Κατανοώ, από τις πρόσφατες αναφορές, ότι τα φίλτρα ανεπιθύμητης αλληλογραφίας του Gmail μπλοκάρουν συστηματικά μηνύματα που προέρχονται από Ρεπουμπλικάνους αποστολείς, αλλά δεν μπλοκάρουν παρόμοια μηνύματα από Δημοκρατικούς», έγραψε ο Φέργκιουσον.

Προειδοποίησε την Alphabet ότι εάν τα φίλτρα του Gmail «εμποδίζουν τους Αμερικανούς να λαμβάνουν μηνύματα που περιμένουν ή να δωρίζουν όπως επιθυμούν, τότε αυτά τα φίλτρα μπορεί να βλάπτουν τους καταναλωτές και να παραβιάζουν την απαγόρευση αθέμιτων ή παραπλανητικών πρακτικών του νόμου FTC», προσθέτοντας ότι αυτό μπορεί να οδηγήσει σε «έρευνα της FTC και πιθανή ενέργεια επιβολής».

Σε απάντηση, εκπρόσωπος της Google δήλωσε στο Axios ότι τα φίλτρα του Gmail βασίζονται σε διάφορα αντικειμενικά κριτήρια – όπως αν οι χρήστες σημειώνουν ένα email ως ανεπιθύμητο ή αν κάποιος διαφημιστικός οργανισμός στέλνει μεγάλο όγκο emails που συχνά χαρακτηρίζονται ως spam – και εφαρμόζονται το ίδιο για όλους τους αποστολείς, ανεξαρτήτως πολιτικής ιδεολογίας.

Ο εκπρόσωπος πρόσθεσε επίσης: «Θα εξετάσουμε την επιστολή και ανυπομονούμε να έχουμε εποικοδομητική συνεργασία».

Οι συντηρητικοί συχνά διαμαρτύρονται ότι λογοκρίνονται ή αντιμετωπίζονται άδικα από ψηφιακές πλατφόρμες, περιλαμβανομένου του Gmail. Το 2023, η Ομοσπονδιακή Εκλογική Επιτροπή απέρριψε σχετική καταγγελία των Ρεπουμπλικάνων για τα φίλτρα spam του Gmail, ενώ ομοσπονδιακό δικαστήριο απέρριψε επίσης αντίστοιχη αγωγή της Ρεπουμπλικανικής Εθνικής Επιτροπής (RNC). (Φαίνεται ότι το RNC επαναφέρει τώρα την αγωγή αυτή.)

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ένας ομοσπονδιακός δικαστής μπλόκαρε την έρευνα της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Εμπορίου (FTC) κατά της αριστερής οργάνωσης Media Matters σχετικά με την έρευνά της για αντισημιτικό περιεχόμενο στην πλατφόρμα X, χαρακτηρίζοντας την έρευνα ως «πράξη αντεκδίκησης».



