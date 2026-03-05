FT: Πεντάγωνο και Anthropic ξανακάθονται στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων

Ο CEO της Anthropic, Dario Amodei, επέστρεψε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με το Πεντάγωνο και σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times, η προσπάθεια αυτή αποτελεί την τελευταία ευκαιρία για την επίτευξη συμφωνίας, μετά την παταγώδη κατάρρευση των συνομιλιών την περασμένη Παρασκευή.

Η ένταση κλιμακώθηκε όταν ο Αμερικανός Πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, έδωσε εντολή στις ομοσπονδιακές υπηρεσίες να διακόψουν τη χρήση των εργαλείων της Anthropic, ενώ ο Υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, χαρακτήρισε την εταιρεία «κίνδυνο για την εφοδιαστική αλυσίδα της εθνικής ασφάλειας», μια κίνηση που ισοδυναμεί με οικονομικό αποκλεισμό.

Το σημείο τριβής εστιάζεται στους όρους χρήσης των μοντέλων Claude καθώς η Anthropic θέλει ρητές εγγυήσεις ότι η τεχνολογία της δεν θα χρησιμοποιηθεί για εγχώρια μαζική επιτήρηση πολιτών και αυτόνομα οπλικά συστήματα χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση.

Το Πεντάγωνο από την άλλη ισχυρίζεται ότι ο στρατός πρέπει να έχει το ελεύθερο για «οποιαδήποτε νόμιμη χρήση».

Η σύγκρουση με την OpenAI και η αγορά

Η κρίση πήρε προσωπικές διαστάσεις όταν ο υφυπουργός Άμυνας, Emil Michael, επιτέθηκε δημόσια στον Amodei μέσω του X, ενώ την ίδια στιγμή, η OpenAI έσπευσε να υπογράψει νέα συμφωνία με το Υπουργείο Άμυνας, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις στην κοινή γνώμη.

Η κίνηση αυτή οδήγησε σε κύμα απεγκαταστάσεων του ChatGPT και στροφή των χρηστών προς το Claude, αναγκάζοντας τον Sam Altman να ανασκευάσει, δηλώνοντας πως η OpenAI «δεν έπρεπε να βιαστεί» και ζητώντας από το Πεντάγωνο να προσφέρει στην Anthropic τους ίδιους όρους.

Η τεχνολογία της Anthropic θεωρείται στρατηγικής σημασίας, καθώς φέρεται να έχει ήδη αξιοποιηθεί στις επιχειρήσεις των ΗΠΑ κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης με το Ιράν. Η εταιρεία, που ιδρύθηκε από πρώην στελέχη της OpenAI με γνώμονα την ασφάλεια (safety-first), βρίσκεται πλέον αντιμέτωπη με το δίλημμα της υποχώρησης στις απαιτήσεις του κράτους ή της οριστικής απώλειας των κρατικών συμβολαίων ύψους εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων.