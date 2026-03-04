Facebook: Αναφορές για προβλήματα - Δυσλειτουργία και στην Ελλάδα

Το Facebook επανήλθε σε μεγάλο βαθμό σε λειτουργία μετά από μια διακοπή που επηρέασε χιλιάδες χρήστες στις ΗΠΑ την Τρίτη, σύμφωνα με το Downdetector.com, ενώ προβλήματα παρουσιάζονται και στη χώρα μας.

Στο αποκορύφωμά του, υπήρχαν περισσότερες από 11.000 αναφορές για προβλήματα με την πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης στις ΗΠΑ, πριν μειωθεί σε περίπου 1.200 στις 06:11 μ.μ. ET, σύμφωνα με το Downdetector.

Το Downdetector παρακολουθεί τις διακοπές λειτουργίας συγκεντρώνοντας αναφορές κατάστασης από διάφορες πηγές, συμπεριλαμβανομένων αναφορών που υποβλήθηκαν από χρήστες, και ο πραγματικός αριθμός των χρηστών που επηρεάστηκαν ενδέχεται να διαφέρει.

Το Meta δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα του Reuters για σχολιασμό σχετικά με την αιτία της διακοπής.

Παράλληλα, η σελίδα κατάστασης της εταιρείας ανέφερε υψηλές διακοπές στη Διαχείριση διαφημίσεων Facebook, ένα εργαλείο για τη δημιουργία, τη διαχείριση και την ανάλυση διαφημιστικών καμπανιών σε Facebook, Instagram και άλλες πλατφόρμες.