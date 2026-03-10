FAA: «Πράσινο φως» για εκτεταμένες δοκιμές ηλεκτρικών αεροταξί στις ΗΠΑ

Μια ιστορική στροφή προς το μέλλον των αερομεταφορών πραγματοποιεί η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA), εγκρίνοντας οκτώ πιλοτικά προγράμματα που ανοίγουν τον δρόμο για ευρείας κλίμακας δοκιμές ηλεκτρικών αεροσκαφών.

Η απόφαση αφορά κορυφαίες εταιρείες του κλάδου, όπως οι Archer Aviation, Beta Technologies, Joby Aviation και Wisk, οι οποίες θα έχουν τη δυνατότητα να ξεκινήσουν δοκιμαστικές πτήσεις σε πραγματικές συνθήκες ήδη από το φετινό καλοκαίρι.

Στρατηγική επιλογή για την πρωτοκαθεδρία των ΗΠΑ

Το τριετές πρόγραμμα, που θα εκτείνεται σε 26 πολιτείες, στοχεύει να διασφαλίσει ότι οι αμερικανικές εταιρείες θα ηγηθούν παγκοσμίως στα αεροσκάφη επόμενης γενιάς για προσωπικές μετακινήσεις, περιφερειακές μεταφορές, logistics και επείγουσα ιατρική βοήθεια.

«Αυτά τα προγράμματα θα μας βοηθήσουν να κατανοήσουμε πώς θα εντάξουμε με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα αυτά τα αεροσκάφη στο Εθνικό Σύστημα Εναέριου Χώρου», δήλωσε ο αναπληρωτής διοικητής της FAA, Κρις Ροσελό.

Η κίνηση αυτή, η οποία προέκυψε μετά από εκτελεστικό διάταγμα του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, επιτρέπει στις εταιρείες να δοκιμάσουν τα αεροσκάφη τους πριν την ολοκλήρωση της πλήρους ρυθμιστικής πιστοποίησης, μια διαδικασία που παραδοσιακά διαρκεί χρόνια και απαιτεί τεράστια κεφάλαια.

Η είδηση προκάλεσε άμεση αντίδραση στις διεθνείς αγορές καθώς η μετοχή της Beta Technologies σημείωσε άνοδο 12%, καθώς η εταιρεία εκτιμά ότι θα ξεκινήσει τη λειτουργία της έναν χρόνο νωρίτερα από το αναμενόμενο, ενώ σημαντική άνοδο κατέγραψαν επίσης οι μετοχές των Archer και Joby.

Οι δοκιμές καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών, από αστικά αεροταξί μέχρι αυτόνομες εμπορευματικές πτήσεις, αφού σε συνεργασία με τη Λιμενική Αρχή, θα δοκιμαστούν πτήσεις από ελικοδρόμια του Μανχάταν, ενώ σχεδιάζονται περιφερειακές πτήσεις που θα συνδέουν το Ντάλας, το Όστιν, το Σαν Αντόνιο και το Χιούστον.

Η Archer προετοιμάζεται εντατικά για τη λειτουργία δικτύου αεροταξί ενόψει των Ολυμπιακών Αγώνων του 2028, ενώ στο Αλμπουκέρκη της Νέας Μεξικό, η Reliable Robotics θα δοκιμάσει πτήσεις χωρίς πιλότο.

Ένας από τους βασικούς όρους του προγράμματος είναι η υποχρεωτική σύμπραξη των εταιρειών με πολιτειακές, τοπικές ή εδαφικές κυβερνήσεις. Στόχος είναι η δημιουργία ενός «οδηγού» (playbook) για την ασφαλή κλιμάκωση των ηλεκτρικών πτήσεων σε εθνικό επίπεδο, διασφαλίζοντας παράλληλα τη συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες.

Η FAA αποκάλυψε ότι το ενδιαφέρον ήταν τεράστιο, καθώς υποβλήθηκαν συνολικά 30 προτάσεις, από τις οποίες επιλέχθηκαν οι οκτώ πιο ώριμες επιχειρησιακά.