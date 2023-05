«Έξυπνα» ρολόγια ενεργοποιούν υπηρεσία SOS σε περίπτωση ανάγκης

Τη δυνατότητα να καταλαβαίνουν πότε ο χρήστης ενός έξυπνου ρολογιού θα αποκοιμηθεί και να απενεργοποιούν τις συνδεδεμένες συσκευές του για να δημιουργήσει ένα πιο ευνοϊκό περιβάλλον για τον ίδιο, καθώς και τη δυνατότητα ανίχνευση πτώσης, χρήσιμη για χρήστες προχωρημένων ηλικιών, βοηθώντας να μειωθεί το ρίσκο για περιστατικά έκτακτης ανάγκης, θα δίνουν πλέον - μεταξύ άλλων - έξυπνα ρολόγια με την ενσωμάτωση κατάλληλων λογισμικών.

Ειδικότερα, όπως έχει ανακοινώσει η Samsung Electronics Co. Ltd ,το λογισμικό One UI 5 Watch που θα είναι διαθέσιμο για συσκευές Galaxy Watch αργότερα μέσα στο έτος, έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει μια ακόμα πιο εξατομικευμένη και διαισθητική εμπειρία υγείας, ενώ περιλαμβάνει βελτιώσεις που υποστηρίζουν καλύτερο ύπνο - ένα συχνά παραμελημένο αλλά σημαντικό μέρος της συνολικής ευεξίας - καθώς και διάφορα χαρακτηριστικά φυσικής κατάστασης και ασφάλειας.

Όπως ανακοινώθηκε, η Samsung έχει επικεντρώσει τις προσπάθειές της σε τρία βασικά στοιχεία για καλύτερο ύπνο: την κατανόηση των προσωπικών προτύπων ύπνου, την οικοδόμηση καλών συνηθειών και τη δημιουργία ενός φιλικού περιβάλλοντος για τον ύπνο.

Το One UI 5 Watch προσφέρει αυτά τα στοιχεία για μια ακόμα πιο ολοκληρωμένη εμπειρία ύπνου. Μεταξύ άλλων η νέα διεπαφή χρήστη Sleep Insights εμφανίζει τη βαθμολογία ύπνου του χρήστη, παρέχοντας μια πιο ξεκάθαρη εικόνα για τον ύπνο το προηγούμενο βράδυ, ενώ περιλαμβάνει και σχετικές μετρήσεις όπως φάσεις ύπνου, ώρες ροχαλητού και επίπεδα οξυγόνου στο αίμα.

Επιπλέον, το Sleep Coaching - προσαρμοσμένο σε οκτώ διαφορετικούς τύπους ύπνου - γίνεται επίσης πλήρως προσβάσιμο απευθείας στο Galaxy Watch καθώς και στο συνδεδεμένο smartphone, προσφέροντας έναν πιο βολικό τρόπο και παρακινώντας τους χρήστες να παρακολουθούν τις συνήθειες τους οποιαδήποτε στιγμή και σε οποιοδήποτε μέρος.

Η δημιουργία ενός άνετου περιβάλλοντος μπορεί να κάνει τη διαφορά στην ποιότητα του ύπνου, αφού ακόμη και οι μικροί περισπασμοί μπορεί να έχουν μεγάλο αντίκτυπο.

Γι’ αυτό η Samsung διευκόλυνε τη σύνδεση του Galaxy Watch σε μια μεγάλη γκάμα συσκευών. Μόλις το Galaxy Watch καταλάβει ότι ο χρήστης έχει αποκοιμηθεί, το SmartThings επιτρέπει στον χρήστη να απενεργοποιήσει τις συνδεδεμένες συσκευές του για να δημιουργήσει ένα πιο ευνοϊκό περιβάλλον για ξεκούραση.

Η λειτουργία ύπνου (Sleep Mode) σβήνει αμέσως τις ειδοποιήσεις και μειώνει τη φωτεινότητα στις οθόνες του smartphone και του ρολογιού του χρήστη. Το One UI 5 Watch βασίζεται σε αυτήν τη δυνατότητα χρησιμοποιώντας πλέον έναν αισθητήρα υπέρυθρων αντί για πράσινη λυχνία LED, για περαιτέρω ελαχιστοποίηση των περισπασμών.

Επίσης, μεταξύ των εξατομικευμένων εργαλείων τρεξίματος του Galaxy Watch - συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης τρεξίματος σε πραγματικό χρόνο και ενός προσαρμοσμένου προγράμματος διαλειμματικής προπόνησης, έχει πλέον προστεθεί και το Personalized Heart Rate Zone.

Η νέα λειτουργία αναλύει τις ατομικές σωματικές δυνατότητες και ορίζει πέντε βέλτιστα επίπεδα έντασης προπόνησης (προθέρμανση, καύση λίπους, αερόβιο (cardio), σκληρή προπόνηση και μέγιστη προσπάθεια). Αυτό δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να θέσουν τους δικούς τους στόχους με βάση τις ικανότητές τους, από την καύση λίπους μέχρι την αερόβια γυμναστική σε υψηλή ένταση.

Μεταξύ άλλων το One UI 5 Watch προσφέρει βελτιωμένα εργαλεία, ώστε οι χρήστες να μην ανησυχούν. Οι ενημερώσεις στη λειτουργία SOS επιτρέπουν την άμεση επικοινωνία με έναν αριθμό τηλεφώνου έκτακτης ανάγκης για τη μετάδοση πληροφοριών σχετικά με την τοποθεσία του χρήστη, ενώ επίσης επιτρέπουν την άμεση πρόσβαση στις ιατρικές πληροφορίες του χρήστη μόλις ενεργοποιηθεί το SOS.

Επιπλέον, η ανίχνευση πτώσης είναι πλέον ενεργοποιημένη από προεπιλογή για χρήστες προχωρημένων ηλικιών, βοηθώντας να μειωθεί το ρίσκο για περιστατικά έκτακτης ανάγκης. Αυτά είναι μερικά μόνο από τα παραδείγματα των αδιάλειπτων προσπαθειών της Samsung να βελτιώσει την ασφάλεια των χρηστών. Το One UI 5 Watch θα είναι διαθέσιμο αρχικά στην επερχόμενη σειρά Galaxy Watch αργότερα μέσα στο έτος, ενώ περαιτέρω ενημερώσεις θα ανακοινωθούν σύντομα.