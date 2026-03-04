Έξυπνα οικοσυστήματα που μαθαίνουν από την καθημερινότητα των χρηστών (Xiaomi)

Η Τεχνητή Νοημοσύνη περνά σταδιακά από το επίπεδο των εφαρμογών σε ένα ευρύτερο τεχνολογικό περιβάλλον που επιχειρεί να συνδέσει συσκευές, υπηρεσίες και καθημερινές λειτουργίες σε ένα ενιαίο σύστημα. Στις μεγάλες διεθνείς εκθέσεις τεχνολογίας παρουσιάζονται πλέον λύσεις που δεν περιορίζονται σε ένα προϊόν, αλλά σε ολοκληρωμένα οικοσυστήματα όπου το σπίτι, η μετακίνηση και οι προσωπικές συσκευές λειτουργούν συντονισμένα, με στόχο μια πιο φυσική και αυτοματοποιημένη εμπειρία χρήσης.

Στο Mobile World Congress 2026, η Xiaomi παρουσιάζει ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα που βασίζεται στην Τεχνητή Νοημοσύνη και συνδέει τις καθημερινές συσκευές, την κινητικότητα και το σπίτι σε μια ενιαία εμπειρία.

Η προσέγγιση αυτή, με την ονομασία «Human × Car × Home», επιχειρεί να μεταφέρει την Τεχνητή Νοημοσύνη πέρα από τη ψηφιακή διεπαφή και να την ενσωματώσει σε πραγματικές καταστάσεις της καθημερινής ζωής.

Στη Xiaomi, η Τεχνητή Νοημοσύνη έχει σχεδιαστεί για να εξυπηρετεί τους ανθρώπους στην πραγματική ζωή, δήλωσε ο Angus Ng, Director of Communications της Xiaomi International. Μέσω του έξυπνου οικοσυστήματος Human × Car × Home που βασίζεται στην Τεχνητή Νοημοσύνη, επεκτείνουμε τη νοημοσύνη πέρα από την οθόνη και στην καθημερινή ζωή. Αυτό σηματοδοτεί το πρώτο βήμα προς την εισαγωγή της Τεχνητής Νοημοσύνης στον φυσικό κόσμο, όπου η τεχνολογία γίνεται πιο αντιληπτική, πιο συνδεδεμένη και ενσωματώνεται απρόσκοπτα στον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι ζουν, κινούνται και αλληλεπιδρούν.

Στην έκθεση παρουσιάστηκε ένα ολοκληρωμένο χαρτοφυλάκιο προϊόντων που δίνει ζωή σε αυτό το οικοσύστημα. Στο επίκεντρο βρέθηκε η σειρά Xiaomi 17 και το Leica Leitzphone, τα οποία αντικατοπτρίζουν τη συνεργασία με τη Leica στον τομέα της απεικόνισης και του σχεδιασμού. Το οικοσύστημα επεκτείνεται περαιτέρω μέσω των συσκευών AIoT της εταιρείας, της σειράς Xiaomi Electric Scooter 6 και μιας πλήρους γκάμας έξυπνων οικιακών συσκευών Mijia. Παράλληλα, παρουσιάστηκαν και λύσεις στον τομέα της κινητικότητας, όπως το Xiaomi SU7 Ultra αλλά και το προοδευτικό Xiaomi Vision GT, δίνοντας μια εικόνα για το πώς η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να επεκταθεί και στον χώρο των μεταφορών.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην εξέλιξη της Τεχνητής Νοημοσύνης από την ψηφιακή βοήθεια στην πραγματική νοημοσύνη. Αντί να περιορίζεται σε μεμονωμένες λειτουργίες εφαρμογών ή σε αλληλεπιδράσεις μέσα στην οθόνη, η Τεχνητή Νοημοσύνη ενσωματώνεται σε πραγματικά περιβάλλοντα και λειτουργεί σε επίπεδο ολόκληρου οικοσυστήματος, φέρνοντας τη νοημοσύνη πιο κοντά στην καθημερινή ζωή.

Σε αυτό το πλαίσιο παρουσιάστηκε το Xiaomi Miloco (Xiaomi Local Copilot), το οποίο αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς την ευφυή διαχείριση της έξυπνης κατοικίας και την πρώτη εφαρμογή στον πραγματικό κόσμο του βασικού μοντέλου Xiaomi MiMo. Το σύστημα αυτό σηματοδοτεί μια μετατόπιση από τις έξυπνες λειτουργίες σε επίπεδο μεμονωμένης συσκευής προς τη νοημοσύνη σε επίπεδο ολόκληρου του σπιτιού.

Το Xiaomi Miloco συνδυάζει προηγμένη λογική μεγάλου μοντέλου με πολυτροπική αντίληψη και ανάλυση δεδομένων, επιτρέποντας στις συσκευές να ερμηνεύουν και να ανταποκρίνονται σε πραγματικές συνθήκες μέσω της όρασης και της πολυτροπικής νοημοσύνης. Η συνεργατική αρχιτεκτονική edge-cloud υποστηρίζει την επεξεργασία δεδομένων στη συσκευή, διατηρώντας ευαίσθητα δεδομένα τοπικά ώστε να διασφαλίζεται η ιδιωτικότητα και η ασφάλεια των χρηστών.

Μαθαίνοντας από τη συμπεριφορά των χρηστών σε διαφορετικά οικιακά σενάρια, το σύστημα μπορεί να ρυθμίζει τον φωτισμό ανάλογα με δραστηριότητες όπως η τηλεόραση ή η ανάγνωση, να ανιχνεύει προληπτικά την ακαταστασία στο σπίτι και να δίνει εντολή σε μια σκούπα-ρομπότ να καθαρίσει, ενώ μπορεί να προσαρμόζει δυναμικά και τη θερμοκρασία του χώρου αναγνωρίζοντας συνθήκες ύπνου και άνεσης. Οι χρήστες μπορούν επίσης να αλληλεπιδρούν με το σύστημα μέσω φυσικής συνομιλίας, επιτρέποντας σύνθετες λειτουργίες αυτοματισμού χωρίς την ανάγκη χειροκίνητης ρύθμισης κανόνων.

Πέρα από τις απαντήσεις μιας μεμονωμένης συσκευής, το σύστημα επιτρέπει διασυνδεδεμένη νοημοσύνη μεταξύ πολλών συσκευών. Μπορεί να συμπεραίνει το συναισθηματικό πλαίσιο για να αναπαράγει την κατάλληλη μουσική μέσω έξυπνων ηχείων, να συντονίζει τα χρώματα του φωτισμού σε όλο το σπίτι ώστε να ταιριάζουν με τη διάθεση ή τις σκηνές, και ακόμη και να προσαρμόζει τον φωτισμό με βάση οπτικά στοιχεία στο περιβάλλον, όπως το χρώμα των λουλουδιών σε ένα δωμάτιο. Με αυτόν τον τρόπο τα έξυπνα σπίτια μετατρέπονται από συλλογές συνδεδεμένων συσκευών σε ολοκληρωμένα περιβάλλοντα διαβίωσης που ανταποκρίνονται δυναμικά στις ανάγκες των χρηστών.

Το οικοσύστημα επεκτείνεται και πέρα από το σπίτι μέσω της πλατφόρμας HyperAI, η οποία ενσωματώνει δυνατότητες Τεχνητής Νοημοσύνης σε smartphones, οχήματα και έξυπνες οικιακές συσκευές. Χάρη στη συνεργασία με το Google Gemini, η πλατφόρμα αυτή επιτρέπει ένα ενοποιημένο επίπεδο Τεχνητής Νοημοσύνης που λειτουργεί με συνέπεια σε όλες τις συσκευές, επιτρέποντας πιο φυσικές αλληλεπιδράσεις και καλύτερο συντονισμό μεταξύ τους.

Παράλληλα παρουσιάστηκαν και νέες μορφές αλληλεπίδρασης Τεχνητής Νοημοσύνης μέσω καινοτόμου σχεδιασμού υλικού, όπως η δυναμική πίσω οθόνη στα Xiaomi 17 Pro και Xiaomi 17 Pro Max, η οποία επιτρέπει εξατομικευμένα οπτικά στοιχεία, προεπισκοπήσεις selfie υψηλής ποιότητας και νέες μορφές διαδραστικής εμπειρίας.

Η ανάπτυξη του οικοσυστήματος συνδέεται και με στρατηγικές βιωσιμότητας. Η λειτουργία του εργοστασίου έξυπνων οικιακών συσκευών στο Γουχάν αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου συστήματος παραγωγής που περιλαμβάνει εργοστάσια smartphone και ηλεκτρικών οχημάτων, με στόχο την αυτοματοποίηση, την ψηφιοποίηση και τη βελτίωση της αποδοτικότητας των πόρων σε όλο τον κύκλο ζωής των προϊόντων.

Η κατεύθυνση που παρουσιάστηκε στη Βαρκελώνη δείχνει ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη εξελίσσεται πλέον από μια τεχνολογία εφαρμογών σε ένα ενιαίο περιβάλλον συνδεδεμένων εμπειριών. Και αυτό ενδέχεται να αποτελέσει ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της επόμενης γενιάς ψηφιακής καθημερινότητας.