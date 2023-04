Έτοιμος για εκτόξευση ο Starship του Ίλον Μασκ

Ο πύραυλος Starship ο οποίος κατασκευάστηκε από την εταιρεία SpaceX του Αμερικανού επιχειρηματία Ίλον Μασκ, πρόκειται να επιχειρήσει την πρώτη του εκτόξευση.

Έχει ύψος σχεδόν 120 μέτρα και είναι σχεδιασμένος να έχει σχεδόν διπλάσια ώθηση από οποιονδήποτε πύραυλο στην ιστορία.

Η εκτόξευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί χωρίς πλήρωμα θα γίνει από το Μπόκα Τσίκα στο Τέξας και είναι προγραμματισμένη για τις 08:00 τοπική ώρα.

Ο Μασκ κάλεσε όλους να μετριάσουν τις προσδοκίες τους καθώς είναι συνηθισμένο φαινόμενο να υπάρχουν αστοχίες κατά την πρώτη έξοδο.

«Είναι η πρώτη εκτόξευση ενός πολύ περίπλοκου, γιγαντιαίου πυραύλου, επομένως μπορεί να μην εκτοξευθεί. Θα είμαστε πολύ προσεκτικοί και αν δούμε οτιδήποτε που μας προκαλεί ανησυχία, θα αναβάλουμε την εκτόξευση», είπε στο Twitter Spaces ο Μασκ και πρόσθεσε:

«Εάν κάνουμε εκτόξευση, θα θεωρούσα ότι κερδίζει οτιδήποτε δεν έχει ως αποτέλεσμα την καταστροφή της ίδιας της εξέδρας εκτόξευσης».

More pics of fully stacked Starship ahead of its first flight test from Starbase