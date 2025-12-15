Έρευνα Deloitte: Ψηφιακή Ελλάδα 2025 - Από τη Στρατηγική στην Υλοποίηση

Σε υψηλά μεγέθη αναμένεται να κινηθεί ο κλάδος Ψηφιακής Τεχνολογίας με ορίζοντα το 2030, αγγίζοντας σε αξία τα €13,5 δισ. ή το ~6% σε αξία αγοράς του προβλεπόμενου εθνικού ΑΕΠ, με έμμεσες & επαγόμενες επιπτώσεις ~€27,8 δισ.

Στο παραπάνω συμπέρασμα καταλήγει η νέα μελέτη της Deloitte για λογαριασμό του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών, με τίτλο «Ψηφιακή Ελλάδα 2025 - Από τη Στρατηγική στην Υλοποίηση», που αξιολογεί την πρόοδο μίας σειράς προτάσεων που τέθηκαν προς την πολιτική ηγεσία και αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο των μελετών του 2019 «Μελέτη στρατηγικού σχεδιασμού κλάδου ΤΠΕ για την Ελλάδα» και του 2024 «Οι προοπτικές του κλάδου ΤΠΕ στην Ελλάδα».

Οι 4 πυλώνες στους οποίους εστιάζει η μελέτη είναι: η ενίσχυση ανθρώπινου δυναμικού & δεξιοτήτων, η προώθηση καινοτομίας & έρευνας, η επιτάχυνση ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και η ενίσχυση εξωστρέφειας & ανταγωνιστικότητας.

Ενίσχυση ανθρώπινου δυναμικού & δεξιοτήτων

Σύμφωνα με τα ευρήματα της μελέτης, όσον αφορά τον πρώτο πυλώνα με την ανάπτυξη του «ψηφιακού προσανατολισμού» στο εκπαιδευτικό σύστημα, καθώς και την προσέλκυση ταλέντων στον κλάδο ΤΠΕ, έχει αναγνωριστεί η ανάγκη για περισσότερους από 1.000 αποφοίτους ανά έτος μέχρι το 2030, μέσω νέων Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών, αλλά και η επιλογή 3 περιοχών που θα αναπτυχθούν ως digital nomads’ hubs στο πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης εθνικής στρατηγικής προσέλκυσης και αξιοποίησης ψηφιακών νομάδων στην Ελλάδα, διασφαλίζοντας συνθήκες υψηλής ελκυστικότητας κατά τη διαμονή τους στη χώρα (π.χ. αγγλόφωνα σχολεία, υψηλές υπηρεσίες υγεία, ποιοτικές κατοικίες).

Προώθηση καινοτομίας & έρευνας

Μέσα από τη διαμόρφωση ενός ενισχυμένου περιβάλλοντος έρευνας και καινοτομίας αλλά και την υποστήριξη επιχειρηματικών καινοτομιών και νεοφυών επιχειρήσεων, αναμένονται έως το 2030 να έχουν πραγματοποιηθεί επενδύσεις σε εξοπλισμό και νέες υποδομές οι οποίες θα αξιοποιούνται για την προώθηση κυρίως της εφαρμοσμένης έρευνας.



Οι επενδύσεις αυτές θα στοχεύουν στη βελτίωση του δείκτη «Δαπάνες για Έρευνα και Ανάπτυξη ως ποσοστό του ΑΕΠ», προκειμένου να επιτευχθεί η στόχευση του 3% επί του ΑΕΠ. Παράλληλα, προτείνεται να αποτελεί επιδίωξη η βελτίωση της κατάταξης της χώρας κατά +9 θέσεις στο δείκτη European Innovation Scoreboard, προσεγγίζοντας τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και κατατάσσοντας πλέον την Ελλάδα στην κατηγορία “Strong Innovators” με ορίζοντα το 2030.

Επιτάχυνση ηλεκτρονικής διακυβέρνησης

Με περισσότερες από 2.200 υπηρεσίες στο Gov.gr, με νέες υπηρεσίες και σημαντικές συνεργασίες, επιτεύχθηκε η Αναβάθμιση της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ενώ πλέον με στόχο το 2030 η χώρα οφείλει να μεταβεί σε μία νέα τροχιά όπου θα διασφαλίζεται το 100% της χρηματοδότησης σε ετήσια βάση για τις ανάγκες συντήρησης, λειτουργίας και επέκτασης των συστημάτων ΤΠΕ της Δημόσιας Διοίκησης καθώς και η πλήρης ψηφιοποίηση όλων των υπηρεσιών του Δημοσίου προς μία προληπτική Δημόσια Διοίκηση (predictive government).



Ταυτόχρονα με την υιοθέτηση της πρότασης του ΣΕΠΕ για την εγκαθίδρυση ενός «Παρατηρητηρίου Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης» θα διαμορφωθεί μια συνεκτική ψηφιακή στρατηγική υποστηριζόμενη από μόνιμο πλαίσιο παρακολούθησης και αξιολόγησης για την αποτίμηση της αξίας της κάθε δράσης ψηφιακού μετασχηματισμού.

Ενίσχυση εξωστρέφειας & ανταγωνιστικότητας

Με τη βελτίωση των παραγόντων ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων και την ανάπτυξη ψηφιακών υποδομών, μέχρι το 2030, επιδιώκεται μεταξύ άλλων η δημιουργία ενός ισχυρού brand σε υπο-τομείς του κλάδου ΤΠΕ, όπου η χώρα δύναται να αναπτύξει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα (π.χ. υγεία, πολιτισμός, βιωσιμότητα), η δημιουργία μιας νέας ψηφιακής πλατφόρμας εγγραφής και παρουσίασης εταιρειών του ελληνικού κλάδου ΤΠΕ για την ενίσχυση των συνεργασιών και την προώθηση επιχειρηματικών ευκαιριών σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, η παροχή 100% φορολογικής υπερέκπτωσης για επενδύσεις και δράσεις κατάρτισης σε επιλεγμένες τεχνολογίες αιχμής αλλά και η δημιουργία πλατφόρμας open data που θα συγκεντρώνει και θα αξιοποιεί δεδομένα από όλες τις «έξυπνες» πόλεις, ενισχύοντας τη διαλειτουργικότητα και τη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων για ανθεκτικές πόλεις σε εθνικό επίπεδο.

Η πρωτογενής έρευνα που διενεργήθηκε σε στελέχη του κλάδου ΤΠΕ αναδεικνύει τις 3 μεγαλύτερες προκλήσεις που εξακολουθεί να αντιμετωπίζει ο κλάδος ΤΠΕ, οι οποίες είναι: η υψηλή γραφειοκρατία (48,9%), η έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού (47,9%) και οι καθυστερήσεις των έργων ψηφιακού μετασχηματισμού (43,2%).

Σύμφωνα με την εν λόγω έρευνα το ~84% των συμμετεχόντων δηλώνουν ικανοποιημένοι με την πρόοδο που έχει σημειωθεί τα τελευταία έτη από την Πολιτεία στην επιτάχυνση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, ενώ όσον αφορά την ενίσχυση εξωστρέφειας & της ανταγωνιστικότητας την ικανοποίησή του δηλώνει το ~51%.



Παράλληλα, ποσοστό ικανοποίησης δήλωσε το ~40% ως προς την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού & δεξιοτήτων και το ~35% ως προς την προώθηση καινοτομίας & έρευνας.

Όσον αφορά την ταχύτητα υλοποίησης του ψηφιακού μετασχηματισμού του δημοσίου τομέα, το 36% θεωρεί αρκετά γρήγορη την εν λόγω διαδικασία. Την ίδια στιγμή ποσοστό 23,2% κρίνει ότι υπάρχει μερική πρόβλεψη - ανεπαρκείς οι διαθέσιμοι πόροι για τη συντήρηση και λειτουργία των πληροφοριακών συστημάτων στο Δημόσιο, ενώ μόλις το 3% θεωρεί ότι υπάρχει επαρκής χρηματοδότηση και με προγραμματισμό.

Θετικές είναι, τέλος, οι αποτιμήσεις για την πρόοδο στον κλάδο ΤΠΕ από το 2019 έως σήμερα, με το 68% να θεωρεί ότι έχει σημειωθεί πρόοδος σε μεγάλο και πολύ μεγάλο βαθμό.