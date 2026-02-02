Epirus: Κατασκευάζει όπλο μικροκυμάτων για να καταρρίπτει drones στον αέρα

Στη σύμπραξη αμερικανικών και ισραηλινών στελεχών του αμυντικού κλάδου για τη δημιουργία της Epirus, μιας startup αμυντικής τεχνολογίας που θεωρείται πρωτοπόρος στον ηλεκτρομαγνητικό πόλεμο αναφέρθηκε πρόσφατο δημοσίευμα της Jerusalem Post.

Το κορυφαίο σύστημα της Epirus, το Leonidas, είναι ένα σύστημα μικροκυμάτων υψηλής ισχύος (HPM) που έχει σχεδιαστεί για να απενεργοποιεί τα drones και άλλες ηλεκτρονικές απειλές εκπέμποντας εκρήξεις ενέργειας.

Αν και η τεχνολογία HPM δεν είναι καινούργια, η Epirus έχει επανασχεδιάσει την εφαρμογή της χρησιμοποιώντας ημιαγωγούς νιτριδίου του γαλλίου αντί για τους ογκώδεις σωλήνες κενού που τροφοδοτούν τα παλαιότερα συστήματα.

Το αποτέλεσμα είναι μια επεκτάσιμη, κινητή και εφαρμόσιμη λύση που είναι το μόνο λειτουργικό HPM στις ΗΠΑ.

Το Leonidas μπορεί να τοποθετηθεί σε οχήματα, αεροσκάφη ή ακόμα και σε πλατφόρμες όπως το drone Roadrunner της Anduril.

Είναι software-defined και επιτρέπει στους χειριστές να προσαρμόσουν την εμβέλεια και την αποδοτικότητά του στις απαιτήσεις της αποστολής. Το σύστημα μπορεί να εξουδετερώσει απειλές επί εδάφους και αέρος, μεταδίδοντας ενέργεια μικροκυμάτων ευρέως παλμού σε πολλαπλές συχνότητες, διαταράσσοντας τα ηλεκτρικά συστήματα των drones, ώστε να πέσουν από τον ουρανό.

Όπως και οι πολυεπίπεδες αεροπορικές άμυνες του Ισραήλ, η άμυνα κατά των drones απαιτεί μια πολυεπίπεδη προσέγγιση, που συνδυάζει κινητικούς αναχαιτιστές, παρεμβολές και κατευθυνόμενη ενέργεια, όπως λέιζερ υψηλής ισχύος και συστήματα μικροκυμάτων.

Αλλά σε αντίθεση με τα άλλα επίπεδα άμυνας, το Leonidas έχει τη δυνατότητα να καταρρίψει χιλιάδες drones ταυτόχρονα.

«Η απειλή των drones είναι πολύ σοβαρή και δεν μοιάζει με τίποτα που έχουμε αντιμετωπίσει στο παρελθόν. Οι πύραυλοι κρουζ και άλλες απειλές οδήγησαν στη δημιουργία υφιστάμενων αμυντικών συστημάτων που δεν ήταν αρκετά αποτελεσματικά έναντι των drone», δήλωσε ο Μάικλ Χιάτ, CTO της εταιρείας.

Η Epirus «πιστεύει ακράδαντα στην πολυεπίπεδη άμυνα. Τα drones καθιστούν το σύνολο των απειλών πολύ πιο σύνθετο, επειδή είναι πιο δύσκολο να ανιχνευθούν και να αναχαιτιστούν» πρόσθεσε ο Χιάτ.